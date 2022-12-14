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Рик и Морти

Rick and Morty

Рецензии ВсеяредакцииВ мультивселенной безумия (Алексей Абросимов)Дед, пей таблетки (6х06–10) (Алексей Абросимов)
Дед, пей таблетки (6х06–10)

Вот и закончился очередной сезон путешествий взбалмошного гениального учёного и его нервного внука по закоулкам Вселенной. Впереди как минимум целый год ожидания, прежде чем сериал вернётся, а пока можно обсудить последние пять эпизодов.

Шестой сезон ставит Рика в крайне непривычное положение. Галактическое правительство давным-давно уничтожено его стараниями, Цитадель Риков аннигилирована Злым Морти, портальная пушка вышла из строя, а самый главный враг, Рик Прайм, убивший семью героя, его самого оставил в дураках и где-то скрывается. Тут поневоле впадёшь в депрессию, что, собственно, и происходит.

Часть эпизодов посвящена хандре Рика и попыткам как-то справиться с психологическим дискомфортом. Казалось бы, отличная идея и свежее решение — персонаж получает развитие и растёт как личность. Но авторы, обозначив направление, сливают его в унитаз, придерживаясь концепции «Герои ситкомов не должны меняться». Это не очень хорошо сразу по двум причинам: во-первых, к чему весь этот сыр-бор, а во-вторых, почему бы не поломать законы жанра, которые сами и высмеивают?

К примеру, в одной серии рефлексирующий Рик разрушает утопию, чтобы отомстить за уязвлённое эго, ущемлённое встречей с кем-то, кто могущественнее его. С одной стороны, такой сугубо эгоистичный поступок как раз в характере учёного, с другой — его поведение вызывает когнитивный диссонанс: если продолжать пестовать персонажа в едином ключе, зачем заигрывать с психологическим портретом? Затем в голову невольно закрадываются крамольные мысли: а почему вообще гениальный учёный склонен только разрушать устоявшиеся социумы, тем яростней реагируя, чем сильнее они отличаются от привычного ему?

Отдельно печаль вызывает нежелание авторов расширить рамки собственного зашоренного видения и представить нечто принципиально отличное от привычного уклада. Причина очевидна: авторы почти не ставят себе цель, как настоящие фантасты, взглянуть на привычные вещи под непривычным углом, если это не стёб. Они забавляют зрителей, высмеивают штампы и шаблоны, обыгрывают клише и тропы, наполняют сериал отсылками и метаиронией. Но всё это пиршество фантазии упирается в попытку копнуть глубже и выставить переживания Рика как нечто важное. Когда он после визита к психотерапевту вдруг перестаёт убивать пришельцев, но потом вдруг сопереживает неудаче одного из них — в это попросту не веришь. Даже в фантастическом произведении, полном межпространственных перемещений, клонов, роботов и инопланетян всех расцветок и размеров, должна быть своя внутренняя логика, которой подчинены законы вымышленного мира. Но эти заигрывания с психоанализом на корню её ломают.

Усугубляет неприятие форма, в которой сюжеты подаются. Версия Железного человека, чей костюм работает на силе мочи — это, конечно, так уморительно, что обоссаться можно. Именно такого уровня юмор поклонники ждут от сериала про космические путешествия, в которых высмеиваются штампы научной фантастики. А если кому-то мало, то следом идёт эпизод, где немаловажную роль играет ритуал с отрезанием пениса. Понятно, что это метафора жертвенности, но печально, что авторы не придумали ничего умнее прямолинейного подхода а-ля «Старшая группа детского сада „Весёлый ручеёк“». В ранних сезонах наличие жопно-сортирного юмора уравновешивалось достаточно интересным сюжетным обрамлением, а здесь, увы, с этим беда.

При этом отличные эпизоды никуда не делись: седьмой радует более интеллектуальным подходом, обыгрывающим и сериальные форматы, и современную концепцию драматургии, не говоря уже о приевшейся привычке новых авторов отменять события оригинальных произведений. Финал, как водится, ставит не очень жирную точку в сезоне, параллельно развлекая забавной историей с простым, казалось бы, конфликтом. Но даже здесь можно найти, к чему придраться: например, президент страны, на пике своей маскулинной мужественности дающий отпор гению Рика Санчеза, внезапно оказывается не то чтобы слит, но обыгран походя, между делом. Какая уж тут психологическая достоверность, о чём вы?

Тем не менее, несмотря на недовольное брюзжание по поводу сортирных шуточек и недостаточно интеллектуального юмора, «Рик и Морти» по-прежнему остаётся одним из лучших юмористических сериалов наших дней. Его тянет смотреть и пересматривать (пусть даже некоторые эпизоды в меньшей степени), а также с нетерпением ждать новый сезон. И хочется надеяться, что авторы не станут затягивать с его выпуском.

   
   
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Алексей Абросимов
14 декабря 2022
 
Оценка автора
Кино
Читательский рейтинг
99%
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