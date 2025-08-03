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Рик и Морти

Rick and Morty

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Как правило, комедийным сериалам на уровне задумки противопоказано хоть как-то развивать своих персонажей и двигать сюжет дальше заданных ситуаций. Чтобы зрителю было легко и просто смеяться над приключениями полюбившихся героев, наткнувшись на рандомную серию по телевизору, с героями не должно происходить ничего выдающегося. Одна и та же фабула на протяжении всего сериала. Росс сохнет по Рэйчел, Рэйчел скучает по Россу, но вместе они быть не могут, потому что инфантильные идиоты; архитектор Тед Мосби пускается в продолжительное плавание по волнам своей памяти, рассказывая детям обо всём, кроме того, как он встретил их маму; учебная группа по изучению испанского языка делает всё что угодно, кроме, собственно, изучения испанского языка.

Вот и анимационный «Рик и Морти» неумолимо вляпался в эту бездну всех долгоиграющих сериалов. Если первые сезоны стабильно расширяли лор вымышленной мультивселенной, не гнушаясь при этом рассказывать тщательно продуманные истории, то последние катятся вперёд исключительно по инерции — приданного в начале импульса пока ещё хватает для достойных рейтингов. Но нельзя отрицать очевидное: качество сценариев неумолимо падает.

Восьмой сезон можно назвать прошедшим под лозунгом ностальгии и самоповторов. Таково общее впечатление. Из десяти эпизодов лишь два получились более-менее оригинальными, в соответствии с духом ранних выпусков — классическое приключение Рика и Морти на корабле с анабиозными пассажирами да путешествие Джерри по Дороге кротовых нор. Понимаете, да: эпизод с Джерри получился гораздо увлекательнее остальных.

В остальном каждая серия вызывает из памяти ассоциации с прошлыми сезонами, плюс стойкое амбре затянувшейся семейной терапии для Рика сотоварищи. Виртуальный мир, где время течёт иначе и можно прожить другую жизнь, сохранив воспоминания? Кто сказал «Рой»? Очередное противостояние с жуками из Галактической Федерации (несмотря на то, что последняя уничтожена Риком)? Ну, пусть на этот раз этим займётся Космо-Бет, а Рик побудет на подсосе, чтобы разыграть карту сближения отца и дочери. Если этого мало, то сразу две Бет впадут в детство, чтобы разобраться с детскими психологическими проблемами — и опять-таки сблизиться с отцом. Не многовато ли катарсисов на единицу времени? Нет? Тогда вот вам возвращение Газорпазорпа, чтобы и подросток Морти смог сблизиться со своим инопланетным отпрыском, рождённым от секс-робота.

Эпизод из Цитадели Риков соседствует с очередным якобы остроумным переосмыслением традиционного праздника через призму инопланетного влияния. Постмодернистское высказывание о структуре сюжета разбавят камео Зака Снайдера и Джеймса Ганна, что, к сожалению, станет самым оригинальным моментом серии. Погружение в анналы памяти с последующими проблемами из-за воспоминаний хотя бы попытается задать вектор для дальнейшего движения сквозного сюжета, но тоже не слишком старательно.

Суммарно всё это создаёт впечатление не развития персонажей, а топтания на месте, самоповторения — буквально филерного сезона. Вместо вакханалии смелых концепций, плотного потока шуток над устоявшимися штампами научной фантастики и безудержного веселья выходит какой-то вымученный поиск: у авторов — направления развития истории, а у Рика — самого себя. Но и то и другое получается откровенно фальшиво — персонажу не веришь, а про создателей стеснительно думаешь «Исписались». Кажется, что вместе со смертью Рика Прайма сериал, как и его персонажи, потерял стимул жить и развиваться дальше, предпочитая безвольно катиться по накатанной колее, являя бледную тень самого себя — будто обманки, которых создали обманки, которых создали другие обманки. Да лучше бы возвращению сычуаньского соуса сезон посвятили.

Несмотря на всё недовольство от последних десяти эпизодов, «Рик и Морти» по инерции всё ещё держит недосягаемую для большинства других мультсериалов планку. А на фоне общей деградации того же «Южного парка», к примеру, вообще выглядит молодцом — хотя Дэн Хармон мог бы взять на заметку идею Мэтта Стоуна и Трея Паркера касательно длительного перерыва и выпуска специальных эпизодов вместо обязательных сезонов. По крайней мере, тогда был бы шанс получить не вымученный сюжет, а созревшую идею.

На данный момент «Рик и Морти» продлён до 12-го сезона включительно. Страшно представить, в какие бездны уныния может скатиться проект к этому времени, но хочется надеяться, что во всём происходящем будут и всплески незамутнённой радости от хорошо написанных историй. Всё-таки мультивселенная — огромное место с бесконечными возможностями. Наверняка в ней есть такой мир, где сериалы не скатываются через несколько лет в эфире — и один безумный учёный сможет отыскать туда дорогу благодаря своим зелёным порталам.

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Алексей Абросимов
3 августа 2025
 
Оценка автора
Стерильно
Читательский рейтинг
74%
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