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← Все рецензии О сериалеВидео / 28Кадры / 6Постеры / 3Разное / 1Фанарт

Рик и Морти

Rick and Morty

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Вот и завершился седьмой сезон «Рика и Морти». На этот раз приключения сумасбродного гениального учёного и его мягкотелого внука вызывали у поклонников интерес не столько тем, куда в очередной раз фантазия сценаристов занесёт титульную парочку, сколько тем, что будет с сериалом после отстранения Джастина Ройланда. Один из создателей, сценарист и бессменный (до сих пор) голос Рика и Морти был «отменён» после обвинений в домашнем насилии. Ройланда попросили из его игровой студии, из сериала «Обратная сторона земли», а также выпихнули из межпространственных путешествий.

Поэтому поклонникам было боязно за будущее «Рика и Морти» — мало ли что станет с сериалом после потери не чурающегося импровизации актёра и сценариста. Проблемы с озвучкой останутся тяжким грузом на плечах тех, кто смотрит в оригинале, а вот сценарный вопрос аукнется всем. Вопрос лишь в том, в лучшую или в худшую сторону.

С ходу можно отметить, что в седьмом сезоне стало меньше сортирного юмора и шуток ниже пояса. Персонажей вроде Сакмастера и сюжетов, построенных на совместном использовании личного унитаза, тут нет. Вместо этого чётче проявилось стремление Дэна Хармона опираться на жанр фантастики, поднимая более серьёзные вопросы и базируясь на философских концепциях.

При этом масштабность сюжетов легко варьируется от глобальных тем до раздутого из шутливой мухи сценарного слона. В одном эпизоде персонажи соединяются разумами, превращаясь в дуэт с лучшими качествами обоих, а в другом вся соль заключается в тайном обществе владельцев Куато — сиамского близнеца-телепата (или имплантированного нароста) из «Вспомнить всё». Серия про этическую допустимость эвтаназии соседствует со спившимся Жопосранчиком, пустившимся во все тяжкие, чтобы вернуть сына. Филер об эпизодических персонажах без участия Рика уравновешивается исследованием глубинных страхов Морти.

Кажется, что при таких раскладах сезон должен стать на голову взрослее и умнее всего, что было раньше. Возможно, так и есть. Но в то же время не покидает ощущение, что сериалу не хватает безбашенности и незрелости подхода Ройланда: он словно магнит, одновременно притягивая и отталкивая стиль Хармона, обеспечивал хрупкий баланс. Так это на самом деле или это лишь ошибочные ощущения на фоне обычного в своей неровности сезона, сложно сказать — нужно дождаться как минимум восьмого.

Опасения, что дефицит Ройланда ни при чём, а сценаристы попросту исписались, косвенно подтверждает сама структура нового сезона. За последние годы зритель малость привык к тому, что в проекте присутствует сквозной сюжет, на который нанизываются отдельные, слабо связанные с общей линией эпизоды. Противостояние с Галактическим Правительством и его агентами, Цитадель Рика со злым Морти, поиски Рика Прайма ради мести — всё это придавало разрозненным приключениям целостность.

Увы, в седьмом сезоне последняя арка внезапно закончилась. Из сквозных тем остался только мечущийся Жопосранчик, традиционно появляющийся после титров финального эпизода, но вряд ли этот персонаж сойдёт за главный двигатель сюжета. И отсутствие ясности в данном вопросе оставляет после просмотра щемящее чувство незавершённости, недосказанности. Хочется верить, что создатели продумали арку в полной мере, раз подписались на создание ещё как минимум трёх сезонов, но опасения занозой сидят в сознании. Кто знает, от чего ещё отказались наряду с Джастином Ройландом, и какие сюжетные ветки выброшены на свалку истории.

В итоге для кого-то новый сезон окажется испорчен уходом одного из создателей. Кто-то возразит, что сериал уже давно скатился, сезона с четвёртого, например. Наверняка найдутся те, кому новые эпизоды зайдут более чем. А кто-то благоразумно отметит, что сезон получился в меру неровным — таким же, как и предыдущие. Но, пожалуй, все эти мнения объединит одно: «Рик и Морти» по-прежнему держит недостижимую для большинства планку качества. Пусть даже с оговорками.

   
   
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Алексей Абросимов
19 декабря 2023
 
Оценка автора
Кино
Читательский рейтинг
78%
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Источник фотографий: Depositphotos

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