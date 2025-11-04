Гервант из Рыбии убивает снова… пока не в космосе. (четвёртый сезон)

Давать оценку четвёртому сезону «Ведьмака» от Netflix — дело непростое. Словно ловить форель, не имея при себе сачка из портков краснолюда Регана. Или расколдовывать в четвёртый раз стрыгу — вроде и есть польза королевству от этого заказа, но порою так надоедает помогать болванам…



Сериальный «Ведьмак» давно и объективно является полным говном. Это не оценочное суждение, а результат долгой и кропотливой маркетинговой машины, вбухавшей в данный постулат миллиард долларов. Слишком много странных решений было принято, слишком много помоев вылито с экранов, слишком много фанатских сердец разбито и обещаний нарушено. Рухнувшие рейтинги зрителей и критиков, уход Генри Кавилла с позиции главного героя, скользкая позиция мэтра всего ведьмачества, Анджея Сапковского — всё это не могло пойти на пользу и без того кошмарному проекту, который только оставлял терзаться вопросом: а зачем так поступили? То ли банальный распил бюджета, то ли целенаправленная кампания по дискредитации повесточной политики. Дескать, посмотрите, какой параши вам отвалят с телеги на крыльцо, если ещё раз сунетесь на современный стриминг. Ведь невозможно поверить, будто люди, занимавшиеся такими проектами, сами полагали, что делают свою работу хорошо.



Так что, в силу внешних причин, четвёртый сезон напоминает искалеченного ведьмака, наспех залатанного водами Брокилона. Он ходит, но хромает, и этого не излечить. Он подаёт слабый голос, но это не глас рассудка, а навеянный монстром кошмар. И рассматривать новый сезон имеет смысл разве что с позиции его же внутренней логики. Получилось ли у шоу выгрести по собственным правилам?



Главное отличие сезона, конечно же, это Лиам Хемсворт, заменивший Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии. И он здесь крайне неровен. Слишком молод — даром что лет Хемсворту столько же, сколько было Кавиллу на съёмках первого сезона. Телосложение совершенно другое, харизмы заметно поменьше, эмоционально выхолощен. Да и выглядит Лиам не как краш всех чародеек, а как селянин, изрядно получавший в лицо мотыгой. С другой стороны, непонятно, что считать эталоном Геральта. Не игровой же образ, который тут, пожалуй, был бы даже неуместен. Книжный вариант тоже не особо отличался живой мимикой, да и на красавчика не походил. Хемсворт же, случайно или нет, чудом уловил типаж Михала Жебровского из польского «Ведьмака» 2001 года, и местами был очень похож — с поправкой, конечно же, на совершенно иную школу актёрства.



В итоге остаётся, скрипя зубами, просто принять очередную инкарнацию Геральта как есть — и неожиданно приятно удивиться. А именно в боёвке. Потому что Хемсворт с мечом в руке оказался натурально крут. Экшен у него, пожалуй, даже лучше, чем у Генри, который скорее напоминал оживший шкаф со свитками по мастерству боя, и в каждом кадре стремился показать чистоту техники и красоту процесса. Здесь же у нас юркая машина смерти в чёрной кожанке, дерущаяся грязно, жёстко, но крайне эффективно и притом эффектно. Нет, Генри был безусловно хорош — но слишком театрален, на его битвы хотелось смотреть долго, что несколько противоречило самой концепции сражений. Хемсворт же с застывшей маской видавшего виды рубаки распечатывает смертельные послания с минимумом лишних движений. Ему банально удобнее работать в контексте момента, ты никогда не знаешь, что он вытворит в следующую секунду. Верится, что именно так и должен действовать ведьмак с опытом в сотню лет.



Другое дело, что шоураннерша Лорен Хиссрич как-то упустила из виду совместные кадры Хемсворта и Фрейи Аллан. Явно не папа с дочкой. Сценарий, к счастью, раскидал парочку по всему континенту, так что вместе мы моложавого Геральта с ботоксной Цири видим пару раз в чьих-то снах — к счастью, не эротических, хотя внешность актёров вроде бы и обязывает замахнуться на Грэмми в какой-нибудь подозрительной номинации.



Сама же Фрейя Аллан, впрочем, неплоха. С годами она всё лучше играет, и в сериальном образе смотрится на уровне. Собственно, именно Фрейя в этом сезоне выдаёт едва ли не лучшую актёрскую игру, пусть это и не та Цири, которую вы ищете.



Исключением тут является Бонарт. И, чёрт побери, до чего же он хорош! Не верится, что Шарлто Копли в своё время заскочил в актёрство практически случайно. Вот уж единственный момент во всём сериале, где не просто угадали в типаж книжного персонажа, но и, вероятно, превзошли его. Внешность, манеры, мастерство, дичь в глазах и поступках — здешний Бонарт просто гениален. И это вдвойне хорошо, учитывая, кого он должен был пошинковать в капусту к концу сезона. Будьте уверены, сделает свою работу на отлично.



Здесь бы и поговорить о банде Крыс, которая именно на этом этапе истории была ярким моментом книжной саги. Только говорить о них не хочется. Совсем. Порадуетесь за них вы ровно один раз — когда они придут к Бонарту. Всё остальное с ними настолько плохо, что неудивительно, как это отдельный сериал с ними зарубили даже создатели, впендюрив снятый контент в основное повествование, а из оставшегося мусора собрав полнометражное позорище. Оригинальная банда Крыс из книжной версии была удостоена академических трактатов в области психологии и изучении войн. Это были болезненные образы, кои хотелось и любить, и ненавидеть. Потерянные души, которым хочется помочь, но понимаешь, что уже поздно. Но сериальные Крысы — просто тошнотворный, убогий сброд, обществу которых, пожалуй, приятнее предпочесть настоящих крыс. Ни чувства плеча, ни сплочённой банды, ни тем более репрезентации поведения подростков в тяжёлых условиях военного времени. Тупо беснующиеся с жиру дебилы, которых не жалко.



В остальном же непонятно, что в сериале происходит. Сценарий давно отошёл от книжной канвы и ужом ввинчивается в анналы выброшенных на свалку сюжетных ходов. Местами, задохнувшись от собственного зловония, этот уж выползает на свет божий и откусывает шмат плоти у книг и игр по «Ведьмаку», дабы подпитаться вырванными из контекста сюжетными калориями — и переварить их в собственном болоте.



Магички ищут Вильгефорца и, почесав немытые патлы, приходят к гениальному решению. Раз уж мы скопом не можем угандошить наглеца магией — почему бы не позвать ведьмаков на помощь, а дедушка Весемир обучит нас махаться на мечах? Не такая уж и дикая мысль, на самом деле, учитывая, до чего тускло смотрится Чалотра в магических поединках. А навесили их на неё в таком количестве, что за бедную Йеннифэр хочется замолвить слово: либо добейте старушку, либо сделайте архимагистром, ну не вывозит же персонаж такой нагрузки…



Геральт со своей ганзой в лице Лютика, Мильвы, Кагыра и каких-то краснолюдов (именно каких-то!) глубокомысленно прикидывает в уме: так, едем мы долго, до Нильфгаарда ещё далеко, так нам Цири не спасти. Книжный ведьмак использовал эти нарративы для жестокого вывода, что его приёмная дочь мертва, остаётся только мстить. Здесь же в ответ Регис ухмыляется и задвигает: так скачите быстрее, хуле. И так постоянно. Сцены те же, их смысл — извращён.



Что же до не к полнолунию будучи помянутому Региса… Давайте сделаем скидку деду. Лоуренс Фишбёрн пришёл подзаработать. Для такого шоу это даже не есть что-то плохое. Плохо тут другое. Смотрится оно так, словно Геральт ищет Цири, ищет-ищет, и тут внезапно открывается портал — а оттуда Лоуренс Фишбёрн пришёл подзаработать. Выпадание из повествования здесь просто ужасающее. Как на детском шоу талантов ввалившийся на сцену чернокожий мормон, что попросил микрофон, зачитать манифест и вытрясти золотишка из карманов родителей.



Впрочем, к тому моменту сам сериал уже до того смехотворен, что негр в смешном парике его даже не портит. Здешний Регис запросто мог бы появиться не с охапкой трав с кладбища, а с двумя таблетками и в чёрных очках — сериал бы от этого точно не стал хуже.



На Лютика уже откровенно жалко смотреть, не говоря уже про его вводящий в оторопь мюзикл в одной из серий. Пусть Джои Бэти всё ещё очень хорошо поёт. Кагыр вполне себе неплох. Королева Мэва смешная. Отдельные соболезнования тем, кто не знает, кто такая Нимуэ и что тут делает — не читавшим книги объяснить это просто невозможно, а сериал даже не пытается.



Итого, сезон вышел мертворождённым и, увы, обречённым. В его защиту можно сказать лишь две вещи. Прежде всего, выборочный актёрский состав. И второе — персонально Лиам Хемсворт, который, являясь звездой куда меньшего ранга, чем Генри Кавилл, одним своим появлением приземлил весь проект в целом. Ожидания от шоу теперь в разы снизились, а потому и раздражает оно куда меньше. Хемсворт явно отдаёт себе отчёт в том, как будет смотреться на экране, и оттого выглядит вполне решительно и даже отчаянно, не пытаясь прыгать выше головы. Но на своей позиции он отрабатывает по полной, заслуживая порцию уважения.



Однако даже потуги актёров не способны перекрыть чудовищный сюжет, плевки в любимых героев и теории заговора, связанные с непомерно раздутым бюджетом сериала. Четвёртый сезон «Ведьмака» имел бы шансы на признание как обособленный проект, не будь в серии книг и игр. Это средненький фэнтези-сериал, но очень плохой «Ведьмак». И смотреть можно лишь при ностальгии по всему ведьмачьему.



Только, во имя сисек Мелитэле, не касайтесь даже палочкой клинического спин-оффа «Крысы: Ведьмачья история», очень вас просим.