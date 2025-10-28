Замануха (1 эпизод)

Осень выдалась крайне плодовитой на экранизации Стивена нашего Кинга. Не так давно в кинотеатрах прошла «Долгая прогулка» (простите за невольный каламбур), а сейчас в позе низкого старта готовится к забегу «Бегущий человек» (опять же — пардоньте). И между этими кинотеатральными полнометражными релизами скромно затесался телесериал от HBO «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — не прямая экранизация Кинга, но очень-очень по мотивам.



В случае с сериалом возникали закономерные опасения. Многосерийная предыстория должна была рассказать о событиях 1962 года, случившихся за 27 лет до действия первого фильма Энди Мускетти, также приложившего руку к сериалу. Учитывая упоминаемые вскользь события о пожаре в баре для чернокожих, а также акцент на том, что главными действующими лицами будут как раз угнетаемые афроамериканцы, вырисовывается удручающий пейзаж маслом: вместо мистического хоррора о пожирающей детей сущности зрителю подсунут доморощенную драму о расизме, обильно сдобренную набившей оскомину повесточкой.



Насколько всё это имеется в первом эпизоде? С одной стороны, хочется радостно прыгать, орать благим матом и подбрасывать в воздух праздничный чепчик, ибо первичные опасения не то, чтобы оправдались. С другой — накопленный годами просмотров опыт предостерегает: не всё так радужно, как на прапоре алфавитных людей. Ситуация в любой момент (читай: уже во второй серии) может кардинально измениться, ибо предпосылки для этого имеются. Но обо всём по порядку.



Начало сезона во многом посвящено девочке Лилли и её «друзьям» Филу и Тедди. Продолжая славные кинговские традиции, данные индивидуумы являются школьными лузерами, отщепенцами и неудачниками. Лилли почитают за местную сумасшедшую, Тедди одержим теориями заговора про инопланетян и следит за местной военной авиабазой, считая прибывающие и убывающие самолёты, а Тедди просто стереотипный мальчик-еврей. Всех их объединяет знакомство с Мэтти — пропавшим аккурат в Новый год изгоем.



Тут надо отметить старательность авторов в копировании безнадёжно-удручающего духа романа и первой экранизации 1990 года с Тимом Карри. Сериальное зло предстает не забавным клоуном с острыми зубами, а куда более мрачной и вездесущей сущностью, способной менять облик так, что никакому Шейп Шиферу не снилось. Здешнее Оно вездесуще, неусыпно и беспощадно — настолько, что можно удивиться в финале. Хтоническая неумолимая необратимость витает в воздухе, не оставляя ни малейшего шанса на спасение.



По весне детишки занимаются расследованием загадочного исчезновения. Хороший ужастик — он всегда немного детектив. Поиск правды аккуратно ведёт героев по улицам Дерри и сводит вместе через череду пугающих проявлений инфернальной сущности, живущей в канализации под городом. Авторам хватило чувства меры, чтобы передать процесс в истинно кинговском ключе: группа неудачников объединяется, потому что никто больше им не поверит — друзей у них нет, а взрослые в паранормального монстра не верят в силу определённых, описанных в лоре причин.



И что немаловажно, выглядит всё это достаточно атмосферно: улицы провинциального Дерри чаруют своим шармом, денег на спецэффекты для монстров не пожалели, даже какое-никакое разнообразие проявили. Причем в меняющихся обличиях сохраняется логика — чудище превращается в то, что тот или иной герой на данный момент боится.



Казалось бы, при столь благосклонном восприятии сериал стоит похвалить сверх меры. Но не всё так просто. Пресловутая повесточка никуда не делась — она лишь притаилась как Пеннивайз, выглядывающий через прорезь ливнёвки. Угадайте, кто в интернациональной команде из белого мальчика, мальчика-еврея, белой девочки и чернокожей девочки окажется самым смелым, храбрым и сообразительным? Делайте ставки смело — гендерно-расовая дифференциация сбоев не даёт. Что иронично, но сегрегация по квотам окажется не самой худшей участью для персонажей.



Никуда не делся чернокожий офицер майор Хэнлок, вокруг семьи которого обещали выстроить сюжет приквела. Он только прибыл на авиабазу чартерным военным рейсом — семья подзадержалась в пути. Но когда они приедут в следующей серии, акцент, скорей всего, полностью сосредоточится на них, переключившись с персонажей, которых представили в начале. И есть мнение, что тогда-то сценаристы разойдутся во всю мощь своей неуёмной фантазии. А она у них ого-го — одно только появление шпионов в противогазах демонстрирует во всей красе поверхностное представление о работе разведки. Да-да, вслед за «Очень странными делами» в Дерри прибыла антисоветская клюква эпохи Холодной войны.



Первый эпизод «Оно: Добро пожаловать в Дерри» оставляет противоречивые двойственные чувства. С одной стороны — передан дух классического «Оно» из оригинального романа и последующих экранизаций. Имеется красивая картинка и отсылки на вселенную Стивена Кинга, вроде встречающейся там и тут черепахи — символа Матурин, одного из двенадцати стражей Лучей.



С другой — авторы накидали достаточно намеков на дальнейшее развитие сюжета (включая откровенно говорящую концовку серии). Поэтому складывается впечатление, что весь бюджет и запасы адекватности потратили на первую серию, чтобы заманить зрителей, а в дальнейшем вместо мистического ужастика подкинут левацкое нравоучение о кошмарах местечкового расизма. Кому хочется получить вместо истории о пожирающем детишек адском клоуне производственную драму чернокожего пилота, доказывающего расистам-сослуживцам, что его патриотизм более патриотичный, полосы — полосатее, а звёзды — звездатее?



Искренне хочется ошибиться, но богатый опыт упорно советует не обольщаться. Поэтому не стоит вестись на замануху и авансом нахваливать сериал: в Дерри некоторые вещи — не то, чем они кажутся.