Акиюки Симбо и студия Shaft работают над полнометражным аниме «Фейерверк»

Студия Shaft трудится над новой полнометражкой под названием «Фейерверк» (Uchiage Hanabi, Shita Kara Miru ka? Yoko Kara Miru ka?) по мотивам 45-минутного лайв-экшен-эпизода, который режиссёр-сценарист Щундзи Иваи («Случай Ханы и Элис») написал и снял в 1993 году (вообще, название переводится как «Фейерверк: Лучше смотреть на него снизу или сбоку?», но какого чёрта?). Фильм появится в японском прокате 18 августа 2017-го (или нет — это же Shaft).
Во время летних каникул несколько мальчишек решают забраться на городской маяк, чтобы посмотреть оттуда на фейерверк. Но не просто так — они хотят выяснить, будет фейерверк выглядеть плоским или объёмным с нового ракурса. Незадолго до назначенного часа Норимичи (один из мальчишек) получает от Надзуны (девушки, которая ему нравится) предложение вместе сбежать...
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Авторы
|Главный режиссёр
|Акиюки Симбо
|«Легенды о монстрах», «Волшебница Мадока Магика»
|Режиссёр
|Нобуюки Такеучи
|Сценарист
|Хитощи Оне
|Студия
|Shaft
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Сэйю
|Надзуна
|Судзу Хиросе
|Каеде в «Чудище и мальчике»
|Норимичи
|Масаки Суда
|Юске
|Мамору Мияно
|Лайт Ягами в «Тетради смерти»