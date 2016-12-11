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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:
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Акиюки Симбо и студия Shaft работают над полнометражным аниме «Фейерверк»
Промо-арт аниме «Фейерверк»

Студия Shaft трудится над новой полнометражкой под названием «Фейерверк» (Uchiage Hanabi, Shita Kara Miru ka? Yoko Kara Miru ka?) по мотивам 45-минутного лайв-экшен-эпизода, который режиссёр-сценарист Щундзи Иваи («Случай Ханы и Элис») написал и снял в 1993 году (вообще, название переводится как «Фейерверк: Лучше смотреть на него снизу или сбоку?», но какого чёрта?). Фильм появится в японском прокате 18 августа 2017-го (или нет — это же Shaft).

Во время летних каникул несколько мальчишек решают забраться на городской маяк, чтобы посмотреть оттуда на фейерверк. Но не просто так — они хотят выяснить, будет фейерверк выглядеть плоским или объёмным с нового ракурса. Незадолго до назначенного часа Норимичи (один из мальчишек) получает от Надзуны (девушки, которая ему нравится) предложение вместе сбежать...

Авторы
Главный режиссёр Акиюки Симбо «Легенды о монстрах», «Волшебница Мадока Магика»
Режиссёр Нобуюки Такеучи
Сценарист Хитощи Оне
Студия Shaft

Сэйю
Надзуна Судзу Хиросе Каеде в «Чудище и мальчике»
Норимичи Масаки Суда
Юске Мамору Мияно Лайт Ягами в «Тетради смерти»
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Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
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