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«Служанка-дракон госпожи Кобаящи» — тизер

Сериал «Служанка-дракон госпожи Кобаящи» (Kobayashi-san Chi no Maid Dragon) стартует 12 января. К касту присоединились Дайске Оно (Себастьян в «Чёрном дворецком») и Юичи Накамура (Щимадзу Тоёхиса в «Бродягах»). Они озвучат Фафнира (друг Тору из другого мира) и Макото Такию (сотрудник той же компании, что и Кобаящи).

Кобаящи — типичная представительница «офисного планктона», которая влачит своё жалкое скучное существование в крошечной квартирке. Но однажды она спасает попавшую в беду дракониху по имени Тору. Дракониха может превращаться в очаровательную девушку (правда, с рогами и длинным хвостом), которая готова на всё, чтобы вернуть долг чести своей спасительнице, нравится это Кобаящи или нет. Так нормальной жизни главной героини приходит конец.

 
 
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Видео Служанка-дракон госпожи Кобаящи (Kobayashi-san Chi no Maid Dragon)
 25 октябряСтудия Kyoto Animation экранизирует мангу «Служанка-дракон госпожи Кобаящи» 7 мая«Служанка-дракон госпожи Кобаящи» отправляется на телевидение

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