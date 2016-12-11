«Судьба: Великий Приказ — Первый приказ» — трейлер

Спешал «Судьба: Великий Приказ — Первый приказ» (Fate/Grand Order: First Order) выйдет 31 декабря.

Действие началось в 2015 году, во время последней эпохи, когда магия ещё имела силу. Чтобы предотвратить вымирание человечества, а также присматривать за миром магии и миром науки, была основана специальная организация под названием «Калдея». Благодаря усилиям множества учёных путь для человечества был намечен на сотню лет вперёд, однако в один прекрасный момент будущее, которое наблюдали сотрудники «Калдеи», вдруг исчезло, зато подтвердилось полное вымирание человечества в 2017-м. Причина этого всего крылась в городе Фубуки в 2004 году. Именно там вдруг появилась «ненаблюдаемая область», которой до сих пор не существовало. «Калдея» выпустила Великий Приказ о начале «Экспедиции Святого Грааля», целью которой было обнаружить, расследовать и, если возможно, уничтожить ту сингулярность, которая, вероятно, вызовет вымирание человечества.