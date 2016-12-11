 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
         
 
 
Мэттью Макконахи не прочь сыграть в третьем сезоне «Настоящего детектива» Розыгрыш билетов на спецпоказ 20-минутного отрывка из фильма «Три икса: Мировое господство» USA Network подарил сериалу «Стрелок» второй сезон Подкаст на колёсах. «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» Авторы драмеди «Это мы» занялись сценарием ситкома «Как я встретила вашего папу»
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:
15

«Судьба: Великий Приказ — Первый приказ» — трейлер

Спешал «Судьба: Великий Приказ — Первый приказ» (Fate/Grand Order: First Order) выйдет 31 декабря.

Действие началось в 2015 году, во время последней эпохи, когда магия ещё имела силу. Чтобы предотвратить вымирание человечества, а также присматривать за миром магии и миром науки, была основана специальная организация под названием «Калдея». Благодаря усилиям множества учёных путь для человечества был намечен на сотню лет вперёд, однако в один прекрасный момент будущее, которое наблюдали сотрудники «Калдеи», вдруг исчезло, зато подтвердилось полное вымирание человечества в 2017-м. Причина этого всего крылась в городе Фубуки в 2004 году. Именно там вдруг появилась «ненаблюдаемая область», которой до сих пор не существовало. «Калдея» выпустила Великий Приказ о начале «Экспедиции Святого Грааля», целью которой было обнаружить, расследовать и, если возможно, уничтожить ту сингулярность, которая, вероятно, вызовет вымирание человечества.

 
 
15 Обсудить
Темы
 
Видео Судьба: Великий Приказ — Первый приказ (Fate/Grand Order: First Order)
 4 ноября«Судьба: Великий Приказ» — анонс, авторы и сэйю 3 октября 2014 годаВся правда о Насуверсе, часть 2 27 мартаБольше «Судеб»

Похожие материалы

 
«Судьба: Великий Приказ» — анонс, авторы и сэйю

Тоже интересно

 
Кино Телеролик с Суперкубка фильма «Черепашки-ниндзя 2»
 
Кино Рецензия на фильм «Ярость»
 
Кино Международный трейлер фильма «Варкрафт»
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 37
 
Кино Антитоп: Самые ненужные продолжения, приквелы и другие вещи, которых лучше бы не было
 
Кино Северная Корея 2:0
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Black Mesa - новый скриншот главы Xen Dawn of War III - вышел новый трейлер о сюжете игры Игровая индустрия заработала 91 миллиард долларов в 2016 году, мобильные платформы лидируют Forza Motorsport 7 - исполнительный директор Fanatec раскрыл новую часть в серии Майкл Пактер: Nintendo Switch - самая легкая для разработки консоль этого поколения
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2016 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика