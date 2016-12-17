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Microsoft раздаёт Lost Odyssey

Обычно мы не пишем о пополнениях в списке игр с Xbox 360, работающих на Xbox One. Но вот о чём мы любим писать, так это о халяве. В честь того, что список обратной совместимости Xbox One перевалил за 300 наименований, Microsoft решила раздать всем желающим бесплатную копию Lost Odyssey — одной из первых jRPG студии Mistwalker, основанной отцом Final Fantasy Хиронобу Сакагучи после ухода из Square Enix.

В своё время эта jRPG оказалась толком никому не нужна: на Западе аудитория жанра всё-таки ограничена, а в Японии никого не интересовали эксклюзивы гайдзинской консоли. Но почему бы не дать ей ещё один шанс теперь? Бесплатно-то?

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Lost Odyssey (Xbox 360)

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