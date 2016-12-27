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Премьеры фильмов 29 декабря 2016 года: «Викинг», «Три богатыря» и другие

Предпраздничная неделя отметится долгожданной премьерой отечественного исторического боевика «Викинг» с Данилой Козловским в роли князя Владимира. Компанию ему составят два мультфильма из уже знакомых российских анимационных франчайзов — «Три богатыря и Морской царь» и «Снежная королева 3: Огонь и лёд». Малые премьеры 29 декабря 2016 года представят зарубежные кинокартины «Три счастливых поросёнка», «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя» и «Рождество, опять».

Большие премьеры 29 декабря 2016 года

 
29 декабря
Викинг
Режиссёр Андрей Кравчук В ролях Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, Андрей Смоляков, Владимир Епифанцев, Александра Бортич

Если мы ничего не путаем, то почти закончившийся 2016-й был годом российского кино. Впрочем, полное название должно бы звучать так: «Год российского кино с Данилой Козловским в главной роли». Шутка ли, выходит уже второй (после ремейка «Экипажа») отечественный событийный проект с этим актёром в образе протагониста.

В плюс фильму, если не учитывать трейлеры и отрывки, больше всего идут название студии и имя главного продюсера (да, у нас это иногда тоже работает). «Дирекция кино» выпустила художественные картины вроде «Каникул строгого режима», а продюсер Анатолий Максимов работал над «Ночным дозором», «Дневным дозором» и «Турецким гамбитом».

Также «Викинг» подкупает качеством — по крайней мере, оное завезли в трейлерах. Мы точно уверены, что мастерства и материала хватило для нескольких промо-роликов; многие отечественные ленты не могут похвастаться и этим.

Премьер 29 декабря у фильма будет аж две: обычной версии и специальной — с повышенным содержанием кровищи и отрубленных голов. Уже совсем по-взрослому. Увы, трейлер без цензуры так и не показали.

 
 
 
1 января
Три богатыря и Морской царь
Режиссёр Константин Феоктистов В ролях Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьёв, Дмитрий Быковский, Елена Шульман, Лия Медведева

Аж просыпается академический интерес: мол, а когда зрителям это надоест? Анимационная студия «Мельница» и прокатчик СТВ ведь сами никогда не остановятся. Они давно уже летят на автопилоте и умирают со смеху, когда приходят в прокат за новогодней кассой. Зачем менять качество анимации, придумывать новых персонажей и вообще напрягаться? Ведь вселенная уже изобрела 1 января и родителей, которым нужно хотя бы на полтора часа занять чем-то своих чад. Грех не воспользоваться!

Возможно, у некоторых зрителей срабатывает механизм привыкания. Им срочно нужна помощь!

Ладно, что там у нас по сюжету в «Трёх богатырях и Морском царе»?.. Богатыри едут в Китай за вставной челюстью дракона. Князь и Юлий пытаются залатать государственный бюджет. Нет, нет, нет. Ваше чувство юмора может сравниться только с душевной пустотой ваших художников.

 
 
 
29 декабря
Снежная королева 3: Огонь и лёд
Режиссёр Алексей Цицилин В ролях Наталия Быстрова, Филипп Лебедев, Диомид Виноградов, Александр Груздев, Михаил Тихонов, Николай Быстров, Ольга Шорохова

Совместный анимационный проект российской студии Wizart Animation и китайской компании Flame Node Entertainment, повествующий о мире Снежной королевы и его обитателях, предназначен исключительно для ребятни, которая, в отличие от взрослых, вряд ли займётся очевидными сравнениями с мультфильмами студии Disney и примется бранить не слишком затейливый сюжет.

К слову, третья часть франчайза, получившая название «Снежная королева 3: Огонь и лёд», имеет опосредованное отношение к сказке Ганса Христиана Андерсена — позаимствованные оттуда герои давно ведут самостоятельную жизнь. Истории для них вместо великого сказочника придумывает целая компания сценаристов во главе с Алексеем Цицилиным, а к выстраиванию сюжетной линии третьего мультфильма приложил руку Роберт Ленс — один из мастеров анимации, трудившийся в Walt Disney Animation Studio, Pixar и Dream Works.

Поможет ли участие мастера превратить третью часть в хит, неизвестно, однако яркой картинки, знакомых персонажей, авантюрного духа и магии в подходящих зимних декорациях будет достаточно, чтобы помочь детворе скоротать время перед новогодними праздниками.

 
 

Малые премьеры 29 декабря 2016 года

 
29 декабря
3 счастливых поросёнка
Режиссёр Жан-Франсуа Пуле В ролях Поль Дусе, Гийом Леме-Тивьерж, Патрис Робитай, Софи Прежен, Изабель Рише, Максим Лепаж, Сяо Сан
IMDb 6,5

На постере изображены три брата с алкоголем. Но это не значит, что кто-то нажрётся до поросячьего визга, — свинство героев проявляется в другом. В первом фильме, вышедшем в 2007 году, эти братья даже у постели впавшей в кому матери умудрялись болтать про секс и измены. В подоспевшем сиквеле, честно оправдывая рейтинг «18+», кто-то говорит об эрекции при детях, а кто-то заводит отношения с женой своего родственника.

Критики и в 2007-м, и сейчас «Поросят» игнорируют, а вот от зрителей первая часть получила на «Томатах» 79%. Правда, с тех пор сменился режиссёр (зато лицедеи и сценаристы остались те же). Первую часть поставил Патрик Уард — это был его режиссёрский дебют, а так он больше известен как актёр. Постановщик сиквела Жан-Франсуа Пуле — победитель «Сандэнса» и ещё нескольких фестивалей, причём подавляющее большинство наград ему принесла комедия «Моя прекрасная глушь», у которой в 2014 году появился ремейк «Большая афера» с Брендоном Глисоном и Тейлором Китчем. Ещё на счету режиссёра прошлогодний мультфильм «Снежная битва». Но похоже, «Глушь», вышедшая аж в 2003 году, до сих пор является вершиной достижений Пуле.

 
 
 
1 января
Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя
Режиссёр Катерина Кароне В ролях Кристиан де Сика, Лючия Машино, Макс Маццотта, Тереза Хемер, Ирина Врона, Андреа Джермани, Джасмин Барбара Мэйрхофер
IMDb 5,8

От канадской комедии с элементами романтики и эротики переходим к итальянской комедии-фэнтези. Главная героиня действительно в некотором смысле королева — так переводится её имя Регина. Увы, «королевство» ограничивается её старым отелем, в котором давно не было постояльцев, а единственным подданным (по совместительству подругой) выступает белая курица. Но вдруг откуда ни возьмись появляется турист, который решает спасти Регину от одиночества.

Для Катерины Кароне это второй режиссёрский и первый сценарный опыт. Судя по отзывам, результат закономерен: эксцентричность и юмор не держат баланс и сваливаются в странности, гипертрофированность, наигранность. Да так, что иные классические сказки кажутся реалистичнее этой.

Бонусом в жанрах заявлена фантастика — хотя отель Регины вроде называется не «У погибшего альпиниста». Возможно, фантастический элемент связан с солнечным штормом, по сюжету вызывающим отключения электроэнергии.

Постер обещает «современную сказку, которая учит прислушиваться к своим желаниям и не бояться перемен». Но похоже, в отличие от тех же классических сказок, фильм не является универсальным — скорее уж на любителя.

 
 
 
29 декабря
Рождество, опять
Режиссёр Чарльз Покел В ролях Кентакер Одли, Крэйг Батта, Мария Кантильо, Хизер Кортни, Мартин Кортни, Дэвид Голд, Ивонн Гугеле
Томаты 100% Metacritic 79% IMDb 6,6

Вновь одиночество, вновь говорящее имя. Но во-первых, это уже американская драма-романтика, а во-вторых, самая успешная малая премьера недели.

Шесть лет назад режиссёр-сценарист (и один из продюсеров) Чарльз Покел с друзьями посреди ночи отправился искать ёлку. И с удивлением узнал, что торговля рождественскими деревьями идёт 24 часа в сутки. Он заинтересовался людьми, которые появляются в Нью-Йорке лишь на один месяц в году, привозят горожанам радость, живут в своих фургончиках и непрерывно работают, а потом исчезают до следующего декабря. Чтобы набраться знаний (и чуток подзаработать на съёмки), Покел сам стал продавцом ёлок — и продавал их четыре года, а на пятый снял на своей торговой точке фильм, причём даже во время съёмок продажа деревьев не прекращалась.

Завершающий наш список премьер фильмов 29 декабря 2016 года «Рождество, опять» — полнометражный дебют Покела (ранее была лишь документальная короткометражка). Бюджет 80-минутной ленты составил менее полумиллиона долларов; деньги авторы собирали на «Кикстартере», у нескольких инвесторов — и да, откладывая с собственных зарплат. Несмотря на микробюджетность, снимали не на цифру, а на плёнку — в формате «Супер-16». В саундтреке присутствуют Моцарт, Сен-Санс, Чайковский (именно «Лебедь» Сен-Санса звучит в трейлере) — и это усиливает ощущение тёплой ламповости.

Грусть главного героя Ноэля, чьё имя можно перевести как «Рождество», пропитывает всю ленту. Но по отзывам критиков, такое особое настроение — именно то, что мы ждём от рождественских фильмов. «Рождество, опять» и печальный, и милый, в нём нет никаких натужности и переигрываний — его хором хвалят за реалистичность и проникновенность. А ещё — за ностальгию и коллекцию трогательных моментов.

Однако критикам фильм понравился больше, чем зрителям. Так, на «Томатах» у него 100% от первых (16 хвалебных рецензий, 0 ругательных) и 75% от вторых. Плюс он не без успеха покатался по фестивалям: собрал 5 номинаций и 1 победу.

 
 
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Превью Викинг Три богатыря и Морской царь Снежная королева 3: Огонь и лёд 3 счастливых поросёнка Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя Рождество, опять

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