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АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

ЕВА-204: Прямая трансляция

Мы долго собирались начать приглашать в подкаст «ЕВА: Еженедельные Вопли об Аниме» гостей – и вот наконец собрались.

Нашим первым (и очень надеемся, что не последним) гостем станет Евгений Кольчугин, сотрудник издательства «Истари-комикс», силами которого в отечественных магазинах появились манги «Волчица и пряности», «Форма голоса» (недавно вышедшая полнометражная аниме-экранизация у нас на сайте называется «Беззвучный голос»), «Шерлок» (по мотивам одноименного британского сериала), а также ранобе Sword Art Online. Кроме того, в ближайшее время издательство начнёт выпуск ранобе «Ре: Жизнь с нуля в другом мире».

Мы расспросим Евгения о работе издательства манги и ранобе в России, о текущих и готовящихся релизах, о его личных анимешных и околоанимешных вкусах и предпочтениях и о том, как они влияют на работу. А для того, чтобы беседа шла интереснее, оставляйте ваши вопросы для нашего гостя в комментариях к этой новости или задавайте прямо по ходу беседы в прямом эфире, а он постарается ответить на самые интересные из них честно и подробно.

Трансляция подкаста начнётся в традиционные 21:30 по московскому времени (плюс-минус 10 минут, как заведено). Посмотреть её и задать вопросы в прямом эфире можно будет на YouTube, а если хочется просто послушать — никуда не уходите, следите за эфиром прямо на КГ.

И если вам понравится то, что вы услышите, — не забудьте поддержать нас на «Патреоне»!

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Видео ЕВА: Еженедельные вопли об аниме (EVA: Anime Podcast)
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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