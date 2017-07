Перезапуску ужастика «Проклятие» нашли нового режиссёра

Николас Песке стал режиссёром и сценаристом перезагрузки серии ужастиков «Проклятие».

Первый американский ремейк вышел в 2004 году, где Сара Мишель Геллар изображала студентку, которая переезжает в Токио и получает порцию местной культуры в виде ужасных духов мёртвых. В 2006 году вышел сиквел, а триквел выпустили сразу на домашнем видео (хоррор очень быстро превратился в комедию). Японский оригинал Ju-On насчитывает девять полнометражных фильмов.

Первый режиссёрский опыт Песке — сандэнсовская лента The Eyes of My Mother. Ранее над сценарием перезапуска работал Джефф Булер («Полуночный экспресс»).

Студия Ghost House Pictures спонсирует производство, в числе продюсеров Сэм Рэйми.

Ужастик 2004 года стоил $ 10 млн и собрал $ 187,2 млн. Схема до сих пор работает.