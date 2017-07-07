«Годзилла: Планета кайдзю» — тизер

Первый фильм из трилогии «Годзилла: Планета кайдзю» (Godzilla: Kaiju Wakusei) выйдет в японский прокат 17 ноября.

Последнее лето XX века. В этот день человечество осознало, что люди не являются единственными правителями Земли. Именно тогда мир узнал об ужасных огромных тварях кайдзю и о высшем существе, уничтожителе всех монстров — Годзилле. После почти полувека сражений с кайдзю и череды горьких поражений люди приняли решение оставить планету новым хозяевам. И вот в 2048 году счастливчики, отобранные искусственным интеллектом под управлением централизованного правительства, погрузившись в космический корабль «Аратрум», покинули Землю, направившись к планете Тау Кита e, расположенной в 11,9 световых лет от колыбели человечества. Однако различия в климате и атмосфере между Землей и Тау Кита e, куда они прибыли спустя двадцать лет, были значительно существеннее, чем предполагали учёные: планета оказалась не слишком-то пригодной для жизни.

Харуо — юноша с корабля эмигрантов, чьи родители были убиты Годзиллой у него на глазах, когда ему было всего четыре, — в течение последних двадцати лет мечтал только об одном: вернуться на Землю и победить Годзиллу. В ситуации, когда эмиграция оказалась невозможной, а условия жизни на корабле ухудшаются с каждым днём, группа «За возвращение на Землю», возглавляемая Харуо, получает массовую поддержку, становится партией большинства и принимает решение совершить опасное гиперпространственное путешествие назад к родной планете. Однако вернувшись на Землю, они обнаруживают, что там прошло уже двадцать тысяч лет и планета превратилась в неизведанный мир с экосистемой, на вершине пищевой цепочки которой стоит Годзилла. Сможет ли человечество отвоевать Землю? И какая судьба ждет Харуо?