 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Годзилла: Планета кайдзю» — тизер Рецензия и «Ложка дёгтя» на игру «Мор. Утопия» Новости аниме — лучшее за неделю StarCraft Remastered — дата выхода, цена и трейлер Шон Бин сыграет бандитского главаря в многосерийном боевике «Клятва»
АНИМЕ
 
Первоисточники: www.moetron.comwww.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Китята поют на песке» — сэйю и второй трейлер

Официальный сайт телевизионной экранизации манги «Китята поют на песке» (Kujira no Kora wa Sajō ni Utau) объявил состав сэйю выходящего в октябре сериала.

Сэйю
Чакуро Нацуки Ханае Кен Канеки в «Токийском гуле», Инахо Каизука в «Альдноа.Зеро»
Рикос Манака Ивами Айра Миямото в «Луна прекрасна», Лакшеш в «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?»
Оуни Юичиро Умехара Блэк Джек в «Молодом Блэк Джеке», Юджин Старк в «Мобильный доспех Гандам: Сироты железной крови»
Суо Нобунага Щимазаки Харука Нанасе в «Воле», Щидо Ицука в «Свидании на жизнь»
Гинщу Микако Комацу Сеищиро Цугуми в «Фальшивой любви», Роза в «Сказаниях Зестирии: Крест»
Рёдари Дайки Ямащита Изуку Мидория в «Моей геройской академии», Сакамичи Онода в «Слабаке педальном»
Щуан Хирощи Камия Арараги Коёми в «Легендах о монстрах», Левай в «Атаке на Титана»

Авторы
Режиссёр Кёхей Ищигуро «Апрель — это твоя ложь», «Оккультная девятка»
Сценарий Мичико Ёкотэ «Ринне предела», «Белая коробка»
Дизайн персонажей Харуко Изука «Маленькие охотники», «Тамаюра»
Музыка Хироаки Цуцуми «Оранж», «Чёрный реликт»
Студия J.C. Staff

Действие разворачивается в мире, покрытом песком. Четырнадцатилетний юноша Чакуро живёт на гигантском плавучем острове под названием Грязевой Кит, который дрейфует по безбрежному песчаному морю. Чакуро и его друзья время от времени находят другие острова, но ни один из них не обитаем. Однажды Чакуро отправляется на остров, не уступающий размерами Грязевому Киту, и там встречает девушку, которая изменит его судьбу.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Китята поют на песке (Kujira no Kora wa Sajō ni Utau)
 8 январяАнонс аниме «Китята поют на песке» 19 марта«Китята поют на песке» — авторы и трейлер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Анонс аниме «Китята поют на песке»
 
«Китята поют на песке» — авторы и трейлер

Тоже интересно

 
Кино Бокс-офис России и СНГ за 11–14 февраля — рекорды «Дэдпула»
 
Кино Режиссёр Бретт Рэтнер знает, что разрушает Голливуд
 
Кино «Аватар 2» может не выйти в декабре 2017 года
 
Кино Том Круз готов к «Миссии Невыполнима 6» и «Грани будущего 2»
 
Игры Список игр, заточенных под PS4 Pro на старте
 
Кино Олден Эйренрайк стал молодым Ханом Соло?
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика