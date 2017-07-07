«Китята поют на песке» — сэйю и второй трейлер

Официальный сайт телевизионной экранизации манги «Китята поют на песке» (Kujira no Kora wa Sajō ni Utau) объявил состав сэйю выходящего в октябре сериала.
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Сэйю
|Чакуро
|Нацуки Ханае
|Кен Канеки в «Токийском гуле», Инахо Каизука в «Альдноа.Зеро»
|Рикос
|Манака Ивами
|Айра Миямото в «Луна прекрасна», Лакшеш в «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?»
|Оуни
|Юичиро Умехара
|Блэк Джек в «Молодом Блэк Джеке», Юджин Старк в «Мобильный доспех Гандам: Сироты железной крови»
|Суо
|Нобунага Щимазаки
|Харука Нанасе в «Воле», Щидо Ицука в «Свидании на жизнь»
|Гинщу
|Микако Комацу
|Сеищиро Цугуми в «Фальшивой любви», Роза в «Сказаниях Зестирии: Крест»
|Рёдари
|Дайки Ямащита
|Изуку Мидория в «Моей геройской академии», Сакамичи Онода в «Слабаке педальном»
|Щуан
|Хирощи Камия
|Арараги Коёми в «Легендах о монстрах», Левай в «Атаке на Титана»
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Авторы
|Режиссёр
|Кёхей Ищигуро
|«Апрель — это твоя ложь», «Оккультная девятка»
|Сценарий
|Мичико Ёкотэ
|«Ринне предела», «Белая коробка»
|Дизайн персонажей
|Харуко Изука
|«Маленькие охотники», «Тамаюра»
|Музыка
|Хироаки Цуцуми
|«Оранж», «Чёрный реликт»
|Студия
|J.C. Staff
Действие разворачивается в мире, покрытом песком. Четырнадцатилетний юноша Чакуро живёт на гигантском плавучем острове под названием Грязевой Кит, который дрейфует по безбрежному песчаному морю. Чакуро и его друзья время от времени находят другие острова, но ни один из них не обитаем. Однажды Чакуро отправляется на остров, не уступающий размерами Грязевому Киту, и там встречает девушку, которая изменит его судьбу.