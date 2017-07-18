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Анонс второго сезона «Семи смертных грехов»
Промо-арт аниме «Семь смертных грехов: Возрождение Заповедей»

На проходившем в прошлое воскресенье ивенте The Nanatsu no Taizai FES был анонсирован долгожданный второй сезон аниме-экранизации популярной манги «Семь смертных грехов», получивший название «Семь смертных грехов: Возрождение Заповедей» (Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu) и стартующий в январе 2018-го, а также некий полнометражный фильм, выход которого запланирован на лето следующего года. Также стало известно, что над новым сезоном сериала будет работать новая же команда, но на всё той же студии A-1 Pictures. Ну и наконец был опубликован трейлер грядущего сериала, а также имена сэйю для новых персонажей.

Сэйю
Матрона Рина Сато Каору Танамачи в «Амагами», Мисака Микото в «Одном научном Рейлгане»
Эсканор Томоказу Сугита Саката Гинтоки в «Гинтаме», Джозеф Джостар в «Безумных приключениях ДжоДжо»
Зелдрис Юки Кадзи Эрен Ягер в «Атаке на Титана», Щинья Накамура в «Адзине»
Эстаросса Хироки Тоучи Такуми Кусака в «Зипанге», Аква, что Сзади в «Индексе Волшебства 2»
Галан Хирощи Ивасаки Кристиан Берок во «Флаге», Юлиус в «Ковбое Бибопе»
Меласкула М.А.О Айу в «Норагами», Эна Кисаки в «Волшебной войне»
Дрол Дайсуке Оно Сэй Ханда в «Баракамоне», Хейвадзима Щизуо в «Дюрараре!»
Глоксиний Юууске Кобаящи Арслан в «Хрониках Арслана», Нацуки Субару в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
Монспит Кендзиро Цуда Фанго в «91 дне», Микото Суо в K
Дериери Аяхи Такагаки Айн в «Фантом: Реквием по Фантому», Тамако в «Серебрянной ложке»
Грэйроад Кодзи Юса Сууске Нокоме в «Кибер-витке», Гудриф в «Кровь+»
Фраудрин Кацуюки Конищи Булат в «Убийце Акаме», Камина в «Гуррен-Лаганне»

Авторы
Режиссёр Такещи Фурута «Мангака и ассистентки»
Сценарист Такао Ёщиока «Эльфийская песнь»
Дизайнер персонажей Кенто Тойя «Номера»
Музыка Хироюки Савано «Убей Убийство»
Студия A-1 Pictures
 
 
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Видео Семь смертных грехов: Возрождение Заповедей (Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu)
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