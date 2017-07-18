Анонс второго сезона «Семи смертных грехов»

На проходившем в прошлое воскресенье ивенте The Nanatsu no Taizai FES был анонсирован долгожданный второй сезон аниме-экранизации популярной манги «Семь смертных грехов», получивший название «Семь смертных грехов: Возрождение Заповедей» (Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu) и стартующий в январе 2018-го, а также некий полнометражный фильм, выход которого запланирован на лето следующего года. Также стало известно, что над новым сезоном сериала будет работать новая же команда, но на всё той же студии A-1 Pictures. Ну и наконец был опубликован трейлер грядущего сериала, а также имена сэйю для новых персонажей.
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Сэйю
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|Матрона
|Рина Сато
|Каору Танамачи в «Амагами», Мисака Микото в «Одном научном Рейлгане»
|Эсканор
|Томоказу Сугита
|Саката Гинтоки в «Гинтаме», Джозеф Джостар в «Безумных приключениях ДжоДжо»
|Зелдрис
|Юки Кадзи
|Эрен Ягер в «Атаке на Титана», Щинья Накамура в «Адзине»
|Эстаросса
|Хироки Тоучи
|Такуми Кусака в «Зипанге», Аква, что Сзади в «Индексе Волшебства 2»
|Галан
|Хирощи Ивасаки
|Кристиан Берок во «Флаге», Юлиус в «Ковбое Бибопе»
|Меласкула
|М.А.О
|Айу в «Норагами», Эна Кисаки в «Волшебной войне»
|Дрол
|Дайсуке Оно
|Сэй Ханда в «Баракамоне», Хейвадзима Щизуо в «Дюрараре!»
|Глоксиний
|Юууске Кобаящи
|Арслан в «Хрониках Арслана», Нацуки Субару в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
|Монспит
|Кендзиро Цуда
|Фанго в «91 дне», Микото Суо в K
|Дериери
|Аяхи Такагаки
|Айн в «Фантом: Реквием по Фантому», Тамако в «Серебрянной ложке»
|Грэйроад
|Кодзи Юса
|Сууске Нокоме в «Кибер-витке», Гудриф в «Кровь+»
|Фраудрин
|Кацуюки Конищи
|Булат в «Убийце Акаме», Камина в «Гуррен-Лаганне»