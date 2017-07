Анонс второго сезона «Семи смертных грехов»

На проходившем в прошлое воскресенье ивенте The Nanatsu no Taizai FES был анонсирован долгожданный второй сезон аниме-экранизации популярной манги «Семь смертных грехов», получивший название «Семь смертных грехов: Возрождение Заповедей» (Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu) и стартующий в январе 2018-го, а также некий полнометражный фильм, выход которого запланирован на лето следующего года. Также стало известно, что над новым сезоном сериала будет работать новая же команда, но на всё той же студии A-1 Pictures. Ну и наконец был опубликован трейлер грядущего сериала, а также имена сэйю для новых персонажей.