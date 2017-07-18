«Игра престолов» бьёт собственные рекорды

Зима, может быть, и пришла, но только не в зрительские сердца. Долгожданная премьера седьмого сезона «Игры престолов» собрала у экранов рекордные 10,1 млн человек, превзойдя собственное достижение — 8,89 млн зрителей, датированное финалом предыдущего сезона. Прибавив к этому ещё 6 млн с учётом отложенных просмотров и стриминговых сервисов HBO Go и HBO Now, получаем 16,1 млн человек — результат поистине потрясающий, особенно учитывая традиционно невысокий зрительский интерес в летний сезон.

Таким образом, срежиссированный Джереми Подсевой эпизод «Драконий камень» стал самым рейтинговым стартом сезона в истории HBO, на 27% улучшив собственный прошлогодний результат. Бессменные шоураннеры проекта Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс могут быть довольны — «Игра престолов» уверенно подтверждает статус блокбастера и, судя по всему, не собирается останавливаться на достигнутом.

Неприлично короткий семисерийный седьмой сезон эпопеи завершится 27 августа.