 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новости игр — лучшее за неделю «Кредо убийцы» станет анимационным сериалом StarCraft Remastered — дата выхода, цена и трейлер «Академию» Айзека Азимова превратят в сериал Facebook займётся производством сериалов
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: deadline.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Игра престолов» бьёт собственные рекорды

Зима, может быть, и пришла, но только не в зрительские сердца. Долгожданная премьера седьмого сезона «Игры престолов» собрала у экранов рекордные 10,1 млн человек, превзойдя собственное достижение — 8,89 млн зрителей, датированное финалом предыдущего сезона. Прибавив к этому ещё 6 млн с учётом отложенных просмотров и стриминговых сервисов HBO Go и HBO Now, получаем 16,1 млн человек — результат поистине потрясающий, особенно учитывая традиционно невысокий зрительский интерес в летний сезон.

Таким образом, срежиссированный Джереми Подсевой эпизод «Драконий камень» стал самым рейтинговым стартом сезона в истории HBO, на 27% улучшив собственный прошлогодний результат. Бессменные шоураннеры проекта Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс могут быть довольны — «Игра престолов» уверенно подтверждает статус блокбастера и, судя по всему, не собирается останавливаться на достигнутом.

Неприлично короткий семисерийный седьмой сезон эпопеи завершится 27 августа.

+ Обсудить
Темы
 
Игра престолов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Студия Lionsgate с ветерком прокатит нового «Хеллбоя»
 
Шон Бин сыграет бандитского главаря в многосерийном боевике «Клятва»
 
HBO и Джордж Мартин работают над экранизацией книги Ннеди Окорафор «Кто боится смерти»

Тоже интересно

 
Кино Питчинг Фонда кино (компании-лидеры) — обсуждение в прямом эфире
 
Кино Промо-ролик «Иисус вернулся!» фильма «Железное небо: Грядущая раса»
 
Кино Снимает ли Кристофер Нолан драму про Вторую мировую?
 
Кино Детишки-Икс
 
Кино Постер фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы»
 
Кино «Чужой: Потерянный рай» — заход с другой стороны
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика