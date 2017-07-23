Джонатан Такер и Нил Джексон попали в «Мир Дикого Запада»

Джонатан Такер («Королевство», «Американские боги», «Правосудие») и Нил Джексон («Сонная лощина», «Вспомни, что будет») присоединились ко второму сезону нового хита HBO и главного фаворита нынешнего наградного сезона — научно-фантастической драмы «Мир Дикого Запада».

Такер сыграет майора армии США Крэддока, а Джексону досталась роль обаятельного и находчивого мужчины по имени Николас, который оказывается на неизведанной территории. Остальные детали персонажей не раскрываются.

Ранее на второй сезон были утверждены Катя Херберс, Талула Райли и Луис Хертэм. Относительно остального актёрского состава создатели пока воздерживаются от официальных заявлений. Напомним, в первом сезоне триллера снялись Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Эван Рейчел Вуд, Джеймс Марсден, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Тесса Томпсон, Сидсе Бабетт Кнудсен, Джимми Симпсон, Родриго Санторо, Шеннон Вудворт, Ингрид Больсё Бердаль, Бен Барнс, Саймон Куотерман, Анджела Сарафян, Люк Хемсворт и Клифтон Коллинз мл.

На посту шоураннеров продолжат трудиться Джонатан Нолан и Лиза Джой, которые также числятся исполнительными продюсерами проекта наравне с Дж. Дж. Абрамсом и Брайаном Бурком. Производственный процесс контролирует The Warner Bros. Television.

Съёмки второго десятисерийного сезона «Мира Дикого Запада» только что начались, а премьера состоится в следующем году.