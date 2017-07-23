«Капитан Марвел» будет историческим фильмом про начало девяностых

Президент Marvel Studios Кевин Файги, разумеется, на «Комик-Коне», сделал несколько важных анонсов насчёт фильма «Капитан Марвел».

Во-первых, у Ника Фьюри, персонажа Сэма Л. Джексон, все глаза будут на месте. И во-вторых, действие фильма развивается в девяностых и враждебная инопланетная раса Круллов станет центральными злодеями. Какой внезапный поворот событий — становление персонажа уже не вписывается в течение киновселенной, приходится снимать один большой приквел.

Мэг ЛеФов («Головоломка») и Николь Перлман («Стражи галактики») написали сценарий.

Главная героиня — пилот военно-воздушных сил Кэрол Денверс — получает заряд инопланетной ДНК во время несчастного случая. В итоге она становится сверхсильной, начинает летать без подручных средств и может пулять энергетическими лучами. Ранее Файги обещал сделать Денверс чуть ли не самой могущественной из всех героев расширенной вселенной.

Титульную роль исполняет Бри Ларсон, режиссируют кино Райан Флек и Анна Боден («Прогулка по Миссисипи»). Премьера намечена на 8 марта 2019 года.