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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Куд Вафтер» достиг основной краудфандинговой цели

Недавно запущенная на сервисе Campire, японском аналоге «Кикстартера», кампания по сбору средств на аниме-экранизацию спин-оффа знаменитой визуальной новеллы «Маленькие охотники» (Little Busters!) под названием «Куд Вафтер» (Kud Wafter) всего за трое суток достигла базовой цели.

Изначальной целью кампании было собрать тридцать миллионов иен на создание двадцатиминутной OVA, с дополнительными целями увеличения хронометража вплоть до полнометражного фильма. И если судить по динамике сбора средств, то причин сомневаться в успешном покорении всех целей за оставшиеся семьдесят дней капании нет никаких.

Как и в случае с экранизацией «Маленьких охотников», режиссурой грядущего проекта, приуроченного к десятилетию серии, займётся Ёщики Ямакава на студии J.C. Staff. За сценарий же будет отвечать Кай, выступавший режиссёром и ассистентом сценариста при разработке оригинальной визуальной новеллы.

Выход аниме запланирован на осень 2019 года, но даже это неточно, из-за неопределённости, связанной с продолжительностью OVA/фильма. Также в планах у компании Visual Art находится краундфандингавая компания для западных фанатов, подробностями которой обещали поделиться позднее.

История рассказывает о романтических отношениях двух героев «Маленьких охотников» — протагониста Рики Наое и Кудрявки Ноуми, а также о группе новых персонажей. После школьного летнего похода друзья наших героев разъезжаются по домам на каникулы, а сами протагонисты остаются проживать в общежитиях. Однако вскоре из-за проблем с водопроводом в мужской общаге Рики оказывается без жилья. Кудрявка решает ему помочь — предлагает на время ремонта пожить в её комнате, благо соседа у неё нет. Теперь им приходится сожительствовать, скрывая ото всех этот запрещённый правилами факт, покуда на школьной территории разворачиваются интересные события…

 
 
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Видео Куд Вафтер (Kud Wafter)
 29 июня«Куд Вафтер» идёт за краудфандингом
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