Injustice 2 — трейлер Старфайр

Новый трейлер Injustice 2 демонстрирует во всей красе третьего персонажа из сезонного пропуска к игре (первыми двумя были Красный Колпак и Саб-Зиро) — Старфайер.

По канону красавица прозябает в фантомной зоне с остальными Юными Титанами, пережившими режим Супермена, но оставшимися на стороне добра и вменяемости. DLC, однако, к канону отношения не имеют, так что в трейлере героине удаётся вдоволь отмутизить Демиена Уэйна, невольного убийцу Найтвинга... Всё сложно, в общем, и рассказывается не столько в играх, сколько в комиксах.

Что до DLC, то оно должно выйти где-то в августе.