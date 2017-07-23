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Injustice 2 — трейлер Старфайр

Новый трейлер Injustice 2 демонстрирует во всей красе третьего персонажа из сезонного пропуска к игре (первыми двумя были Красный Колпак и Саб-Зиро) — Старфайер.

По канону красавица прозябает в фантомной зоне с остальными Юными Титанами, пережившими режим Супермена, но оставшимися на стороне добра и вменяемости. DLC, однако, к канону отношения не имеют, так что в трейлере героине удаётся вдоволь отмутизить Демиена Уэйна, невольного убийцу Найтвинга... Всё сложно, в общем, и рассказывается не столько в играх, сколько в комиксах.

Что до DLC, то оно должно выйти где-то в августе.

 
 
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Видео Injustice 2 (PlayStation 4, Xbox One)
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