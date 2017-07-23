DC Films на «Комик-Коне»: «Флэшпоинт», счастливый Бен Аффлек и начало съёмок «Бэтгёрл»

На «Комик-Коне» в легендарном Hall H прошла презентация проектов студии DC Films.

Сперва зрители заметили, что фильм «Флэш» теперь называется «Флэшпоинт», что вполне может намекать на сюжет картины, которая ориентировочно выйдет в 2020 году. Не рановато ли для тотальной перезагрузки киновселенной DС? Вот и нам кажется, что не всё так просто.

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На сцену вывели Бена Аффлека и заставили опровергнуть вчерашние слухи о его скором уходе:

Я невероятный счастливчик. Бэтмен — самый крутой мазафака во всех вселенных. Я факинг потрясён и до сих пор не верю в своё везение даже после двух фильмов. И «Бэтмена» снимает Мэтт Ривз, ради него могу сыграть обезьяну второго плана. Думаю, вы скоро поймёте, почему мне нравится быть Бэтменом.

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Один из руководителей DC Films Джефф Джонс рассказал, что у Бэтмена будет собственная вселенная:

Бэтмен включает в себя великое множество других вещей. Мы очень долго тормозили с расширение этого мира. Вместе с Джоссом Уидоном мы готовим «Бэтгёрл», съёмки начнутся уже в следующем году, будет суперинтересно. И это только начало. Мы раскроем вселенную Бэтмена по-крупному.

Ещё Джонс сознался, что работает над сценарием «Чудо-женщины 2».