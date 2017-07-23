Новости аниме — лучшее за неделю

- Анонс второго сезона «Семи смертных грехов» — «Семь смертных грехов» здорового человека.
- «Любовь сложна для отаку» — анонс — офисный планктон, да ещё и отаку, пытаются крутить любовь (и здесь есть Миюки Саващиро).
- «Код понимания: Страж перерождения» — второй трейлер — реверс-гаремная «Лига выдающихся джентльменов».
- «Харука и Каната принимают подачу» — анонс аниме про пляжный волейбол — прыгающие за мячиком девчонки в купальниках — да это лучший сериал на свете!
- Самые продаваемые ранобэ июня 2017 года — младшие сестрёнки доминируют.
- «И всё же грешник танцует с драконом» — авторы и сэйю — режиссёр «Индекса волшебства» всё ещё не делает третий сезон.
- «Чёрный клевер» — сэйю и тизер — сериал, который пытается быть похожим на все прочие эпические сёнены разом.
- «Куд Вафтер» достиг основной краудфандинговой цели — спин-офф «Маленьких охотников» был профинансирован всего за три дня.
- «Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра» — авторы и сэйю — младшие сестрёнки захватывают мир.
- «Звёздный десант: Предатель Марса» — второй трейлер — Джонни Рико и его звёздные десантники зрелищно отбивают новое жучиное вторжение.