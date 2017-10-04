Актёрский состав «Благих знамений» от потокового сервиса Amazon и британского телеканала BBC Two пополнился очередной безусловно харизматичной личностью — в мини-сериале снимется Джон Хэмм (фильмы «Малыш на драйве», «Шпионы по соседству», сериалы «Безумцы», «Чёрное зеркало»).

Шестисерийная экранизация одноимённого романа в жанре юмористического фэнтези за авторством Терри Пратчетта и Нила Геймана рассказывает о том, как демон Кроули (Дэвид Теннант) и ангел Азирафель (Майкл Шин) берутся предотвратить надвигающийся конец света, потому что не желают покидать Землю, где им уже очень много лет живётся более чем комфортно.

Хэмм сыграет архангела Гавриила — главного божьего посланника. В экранизации его роль будет куда более значительной, чем в романе. Нил Гейман объясняет:

Закончив «Благие знамения», мы с Терри Пратчеттом начали планировать продолжение, где появилось бы множество ангелов. Когда книга впервые увидела свет и привлекла внимание Голливуда, мы с радостью включили наших ангелов в сюжет киноэкранизации, которая так и не случилась. Поэтому когда почти тридцать лет спустя я взялся адаптировать «Благие знамения» для телевидения, я точно знал, что наши ангелы там появятся.

А ещё Гейман подробно описал персонажа:

Гавриил — вожак ангелов и воплощение всего, чего не хватает Азирафелю: он высок, хорош собой, харизматичен и всегда одет с иголочки. Нам чертовски повезло заполучить Джона Хэмма, который по умолчанию обладает всеми вышеперечисленными качествами. И нам ещё больше повезло, что он отличный актёр и поклонник книги.

Хэмм подтверждает сказанное:

Я прочёл «Благие знамения» почти двадцать лет назад и подумал, что это одна из самых уморительных и крутых книг, когда-либо мною прочитанных. А ещё я подумал, что её абсолютно невозможно экранизировать. Два месяца назад Нил прислал мне сценарий, и я осознал, что просто обязан поучаствовать в проекте.

В сериале снимаются Адриа Архона, Нина Сосанья, Нед Деннехи, Эрион Бакаре, Майкл Маккин, Миранда Ричардсон, Джек Уайтхолл и другие.

Сценаристом и шоураннером проекта выступает Нил Гейман. Он же числится исполнительным продюсером мини-сериала наряду с Кэролайн Скиннер («Доктор Кто»), Крисом Сассмэном («Дрянь»), Робом Уилкинсом и Родом Брауном («Опочтарение»). Производством заведуют BBC Studios, Amazon Studios, Narrativa и The Black Corporation. Премьеру обещают в 2019 году.