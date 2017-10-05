 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новости аниме — лучшее за неделю Мигель Сапочник вернётся в «Игру престолов» «Ванпанчмен 2» меняет состав Рецензия и отзывы на игру Monster Hunter Stories Фанаты «Тёмной материи» развернули кампанию по возвращению сериала в эфир
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Финал третьего сезона «Рика и Морти» установил рейтинговый рекорд

Третий сезон анимационной комедии «Рик и Морти» завершился на триумфальной ноте — десятая серия The Rickchurian Mortydate достигла рекордной для Adult Swim рейтинговой высоты за всю историю существования кабельного канала.

Финальный эпизод приключенческой комедии Дэна Хармона и Джастина Ройланда о головокружительных вояжах гениального учёного-циника Рика Санчеза и его внука Морти в премьерный вечер достиг показателя 3,9 в возрастном демо «18–24 года» и 3,2 в демо «18–34 лет». На сегодня «Рик и Морти» возглавляет топ высокорейтинговых многосерийных комедий в вышеуказанных демографических категориях. Мультсериал уже давно оброс мощнейшей фанбазой и стал поп-культурным феноменом.

Возвращение в эфир сумасшедших приключений деда и внука — дело решённое, но даже приблизительную дату оного мы узнаем ещё очень нескоро. Остаётся лишь полагаться на обещания Дэна Хармона больше не тянуть кота за хвост и не заставлять публику дожидаться премьеры свежего сезона года эдак полтора, а то и дольше.

1 Обсудить
Темы
 
Рик и Морти
 28 сентябряДэн Хармон планирует расширенный четвёртый сезон «Рика и Морти»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 25 сентября — 1 октября
 
«Рик и Морти» — наркоманский трейлер третьего сезона
 
«Рик и Морти» — превью третьего сезона

Тоже интересно

 
Кино «Чужой: Завет» — постеры
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Нелюбовь»
 
Кино Питчинг Фонда кино (компании-лидеры) — обсуждение в прямом эфире
 
Игры КГ представляет: Новая Castlevania под ZX Spectrum
 
Кино «Звёздные войны: Пробуждение Силы» — самый кассовый фильм в США
 
КиноИгры Рецензия на игру Mortal Kombat X
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика