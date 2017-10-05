Финал третьего сезона «Рика и Морти» установил рейтинговый рекорд

Третий сезон анимационной комедии «Рик и Морти» завершился на триумфальной ноте — десятая серия The Rickchurian Mortydate достигла рекордной для Adult Swim рейтинговой высоты за всю историю существования кабельного канала.

Финальный эпизод приключенческой комедии Дэна Хармона и Джастина Ройланда о головокружительных вояжах гениального учёного-циника Рика Санчеза и его внука Морти в премьерный вечер достиг показателя 3,9 в возрастном демо «18–24 года» и 3,2 в демо «18–34 лет». На сегодня «Рик и Морти» возглавляет топ высокорейтинговых многосерийных комедий в вышеуказанных демографических категориях. Мультсериал уже давно оброс мощнейшей фанбазой и стал поп-культурным феноменом.

Возвращение в эфир сумасшедших приключений деда и внука — дело решённое, но даже приблизительную дату оного мы узнаем ещё очень нескоро. Остаётся лишь полагаться на обещания Дэна Хармона больше не тянуть кота за хвост и не заставлять публику дожидаться премьеры свежего сезона года эдак полтора, а то и дольше.