Шпионский комикс «Вельвет» Эда Брубэйкера превратят в сериал

Кабельный канал Paramount Network (бывший Spike TV) запускает в разработку свою первую экранизацию комикса — под раздачу попал графический роман Эда Брубэйкера «Вельвет» (Velvet) от издательства Image Comics.

В центре шпионского триллера — бывший боец невидимого фронта Вельвет Темплтон, вынужденная вернуться в мир шпионажа из-за событий, связанных с её прошлым. На своей новой миссии главная героиня надеется докопаться до правды, долгое время скрытой от неё.

Сценарий пишет Кайл Киллен («Пробуждение»); он же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с автором литературного первоисточника, а также Китом Редмоном, Стивом Голином и Скоттом Пеннингтоном. В производстве поучаствует студия Anonymous Content («Настоящий детектив», «13 причин почему»).