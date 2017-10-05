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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Шпионский комикс «Вельвет» Эда Брубэйкера превратят в сериал

Кабельный канал Paramount Network (бывший Spike TV) запускает в разработку свою первую экранизацию комикса — под раздачу попал графический роман Эда Брубэйкера «Вельвет» (Velvet) от издательства Image Comics.

В центре шпионского триллера — бывший боец невидимого фронта Вельвет Темплтон, вынужденная вернуться в мир шпионажа из-за событий, связанных с её прошлым. На своей новой миссии главная героиня надеется докопаться до правды, долгое время скрытой от неё.

Сценарий пишет Кайл Киллен («Пробуждение»); он же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с автором литературного первоисточника, а также Китом Редмоном, Стивом Голином и Скоттом Пеннингтоном. В производстве поучаствует студия Anonymous Content («Настоящий детектив», «13 причин почему»).

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Вельвет
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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