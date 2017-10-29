Lost Sphear — новый трейлер второй игры от Tokyo RPG Factory

В 2015 году издательство Square Enix, впечатлённое успехом Bravely Default, открыло студию Tokyo RPG Factory, целью которой стало создание японский ролевых игр, близких по духу и геймплею к классике 16-битных времён. Уже в 2016 году начинание принесло свои первые плоды — в меру успешную jRPG под названием I Am Setsuna. Теперь же пришла пора для второго проекта студии — Lost Sphear.

На Западе Lost Sphear выйдет только 23 января будущего года, но в Японии игра уже поступила в продажу и успела порядком разочаровать издателя: за первую неделю новинку купили около 13 тысяч, в то время как у I Am Setsuna дебютные продажи перевалили за 61 тысячу. Но оно, если честно, и неудивительно. Многие наверняка купили I Am Setsuna просто чтобы поддержать саму идею создания классических jRPG, но подобный трюк работает лишь раз: от второй игры Tokyo RPG Factory люди явно хотели чего-то большего. Чего-нибудь, что сразу приковывало бы внимание. Чего-нибудь в духе визуального стиля Project Octopath Traveler — другой классической jRPG от Square Enix, находящейся в активной разработке. А у Lost Sphear с её дешёвенькой 3D-графикой, откровенно обыденным дизайном и не слишком оригинальным сеттингом этого не заметно.