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The Surge получит дополнение в декабре

Не все клоны Dark Souls одинаково полезны, но вслед за Nioh своё полное издание получит и футуристический экшен The Surge от студии Deck13.

Но постойте: разве у игры были дополнения? Не было, но будет. Одно. The Surge: A Walk in the Park попробует исправить одну из немаловажных претензий к оригинальной игре (однообразие местных локаций) и перебросит действие в парк аттракционов. Смертельно опасный парк, само собой: там игроков ждут новые враги, босс, новое вооружение в количестве шестнадцати штук, броня и имплантаты.

Выйдет The Surge: A Walk in the Park где-то в начале декабря, а параллельно издатель выпустит The Surge: Complete Editon — сборник, содержащий игру и её единственное DLC.

6
Кадры из игры The Surge: A Walk in the Park
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The Surge (PC, PlayStation 4, Xbox One) The Surge: A Walk in the Park (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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