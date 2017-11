The Surge получит дополнение в декабре

Не все клоны Dark Souls одинаково полезны, но вслед за Nioh своё полное издание получит и футуристический экшен The Surge от студии Deck13.

Но постойте: разве у игры были дополнения? Не было, но будет. Одно. The Surge: A Walk in the Park попробует исправить одну из немаловажных претензий к оригинальной игре (однообразие местных локаций) и перебросит действие в парк аттракционов. Смертельно опасный парк, само собой: там игроков ждут новые враги, босс, новое вооружение в количестве шестнадцати штук, броня и имплантаты.

Выйдет The Surge: A Walk in the Park где-то в начале декабря, а параллельно издатель выпустит The Surge: Complete Editon — сборник, содержащий игру и её единственное DLC.