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КИНО
 
Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Группа психов против Хищника

Томас Джейн рассказал о том, кого он сыграет в «Хищнике» режиссёра Шейна Блэка. Заодно можете получить некое представление о сюжете фильма:

Мы изображаем ветеранов, типа из Афганистана, Ирака или вроде того. Но все мы полностью больные на голову и сидим в госпитале для военных на таблетках. Контузия, посттравматический синдром... Мы в больничке на сеансе групповой терапии и у кого-то сдают нервы. И нас всех арестовывают и сажают в автобус, а потом подсаживают ещё одного мужика. И этого парня собираются кокнуть, потому что он видел НЛО — спускающийся корабль Хищников, так он оказывается в компании психов. Дабы избавиться от свидетеля, они готовы пожертвовать всеми — отогнать автобус в глухое место и расстрелять нас скопом. Но мы, разумеется, захватываем автобус, и достаточно безумны, чтобы поверить в НЛО и пришельцев. Так мы решаем лично мочкануть хреновых Хищников. Крутая завязка!

Шизики против инопланетян. Звучит действительно неплохо. Кино выходит в начале августа 2018 года.

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Хищник
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