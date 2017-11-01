 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Новые игры ноября 2017: Call of Duty: WWII, Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront II и другие Paris Games Week 2017 — конференция Sony в прямом эфире Даты осенних и зимней распродаж в Steam 2017 Рецензия и отзывы на игру South Park: The Fractured but Whole Star Wars Battlefront II — трейлер сюжетной кампании
ИГРЫ
 
Первоисточник: www.ubisoft.com Прямая ссылка на новость:

South Park: Phone Destroyer — трейлер пре-регистрации

Условно-бесплатная мобильная игра South Park: Phone Destroyer наконец-то обзавелась датой выхода. С самого своего анонса на E3 в этом году она была доступна в Канаде, Денмарке, Финляндии, Норвегии, Бразилии и Шведции, но 9 ноября эта смесь стратегии в реальном времени и ККИ наконец-то станет доступна по всему миру.

Если верить издателям, то в South Park: Phone Destroyer игроков ждёт более 80 уникальных карт, сюжетно-ориентированная одиночная кампания с 60-ю сюжетными уровнями, всевозможные PvE-испытания и полноценный PvP-режим.

Ну а пока авторы предлагают всем заинтересованным пройти по ссылке и оформить предварительную регистрацию, чтобы после релиза получить внутриигровой костюм Челмедведосвина.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео South Park: Phone Destroyer (Android, iOS)
 13 июняSouth Park: Phone Destroyer — анонс мобильной игры по «Южному парку»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
South Park: Phone Destroyer — анонс мобильной игры по «Южному парку»
 
Кадры из игр South Park: The Fractured but Whole, South Park: Phone Destroyer, Ace Combat 7: Skies Unknown, Skull and Bones

Тоже интересно

 
Кино Конкурс по фильму «Стражи галактики. Часть 2»
 
Кино Промо-арт фильма «Первый мститель: Противостояние»
 
Кино «Обитель зла 6» отправляется в последний путь
 
Кино Гай Ричи может срежиссировать диснеевского «Аладдина»
 
Аниме «Фронт кровавой блокады» — 03
 
Кино Итоги розыгрыша билетов на «Кроверфилд, 10»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика