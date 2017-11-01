South Park: Phone Destroyer — трейлер пре-регистрации

Условно-бесплатная мобильная игра South Park: Phone Destroyer наконец-то обзавелась датой выхода. С самого своего анонса на E3 в этом году она была доступна в Канаде, Денмарке, Финляндии, Норвегии, Бразилии и Шведции, но 9 ноября эта смесь стратегии в реальном времени и ККИ наконец-то станет доступна по всему миру.

Если верить издателям, то в South Park: Phone Destroyer игроков ждёт более 80 уникальных карт, сюжетно-ориентированная одиночная кампания с 60-ю сюжетными уровнями, всевозможные PvE-испытания и полноценный PvP-режим.

Ну а пока авторы предлагают всем заинтересованным пройти по ссылке и оформить предварительную регистрацию, чтобы после релиза получить внутриигровой костюм Челмедведосвина.