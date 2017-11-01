Onrush — новая аркадная гонка от авторов MotorStorm

В 2016 году издательство Sony закрыло одну из своих внутренних студий — Evolution Studios, известную гонками MotorStorm и DriveClub. В 2017 году на конференции Sony был с помпой анонсирована Onrush — новая гонка от тех же разработчиков. Это, наверное, хорошо, что они оказались незлопамятными, но видеть это всё равно немного странно.

Издаёт игру Koch Media, а разработка ведётся под лейблом Codemasters — теперь выходцы из Evolution считаются новым подразделением именно этой студии. Выход Onrush на PS4 и Xbox One запланирован на лето 2018 года.

А вот как описал новое творение директор проекта: