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Onrush — новая аркадная гонка от авторов MotorStorm

В 2016 году издательство Sony закрыло одну из своих внутренних студий — Evolution Studios, известную гонками MotorStorm и DriveClub. В 2017 году на конференции Sony был с помпой анонсирована Onrush — новая гонка от тех же разработчиков. Это, наверное, хорошо, что они оказались незлопамятными, но видеть это всё равно немного странно.

Издаёт игру Koch Media, а разработка ведётся под лейблом Codemasters — теперь выходцы из Evolution считаются новым подразделением именно этой студии. Выход Onrush на PS4 и Xbox One запланирован на лето 2018 года.

А вот как описал новое творение директор проекта:

Мы чрезвычайно рады наконец-то получить возможность рассказать об Onrush. Наша команда выросла на легендарных аркадных гоночных играх, так что у нас был великолепный шанс воссоздать эти впечатления на современных консолях и принести на игровой рынок что-то новое. Самое важное в игре — это веселье. Не выбор типа покрышек, не настройка машины и даже не прохождение поворотов. Куда важнее захватывающий драйв и смертельный риск ради победы!

Пол Рутчински
 
 
11
Кадры из игры Onrush
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Видео Onrush (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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