Destiny 2 — анонс и трейлер дополнения «Проклятие Осириса»

Не успели PC-геймеры получить в свои руки долгожданный порт консольного блокбастера Destiny 2, как настал черёд анонса первого дополнения к этому шутеру — «Проклятия Осириса».

Выйдет «Проклятие Осириса» уже 5 декабря, причём одновременно на PS4, Xbox One и PC. Сама игра вышла на PS4 и Xbox One ещё 6 сентября, а 24 октября перебралась на PC с Windows и Battle.net.

Сюжет расширения «Проклятие Осириса» начнётся после окончания оригинальной кампании Destiny 2. Игрокам предстоит отправиться на Меркурий на поиски Осириса, самого известного и могущественного Варлока, чтобы отыскать возможные пути спасения человечества от угрозы Вексов. «Проклятие Осириса» станет новой главой в истории мира Destiny 2. Расширение представит кинематографичную историю с новыми и уже полюбившимися героями, новые локации на Меркурии (в том числе «Бесконечный лес»), новую социальную локацию «Маяк», а также новые задания, налёты, рейдовый контент и многое другое. Цитата из пресс-релиза

Трейлер дополнения:

И в дубляже: