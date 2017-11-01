Сборы фильмов в России за 26–29 октября

- №ФильмСборы в рублях±Кинотеатры
СреднееВсего
- 1
↑8459 770 796+3831,1%1354
339 565 ₽473 708 268
- 2Матильда
Matilda241 331 6461336
180 637 ₽241 331 646
- 3Пила 8
Jigsaw131 244 0211073
122 315 ₽131 244 021
- 4
↓3Геошторм
Geostorm99 048 629−67,0%1368
72 404 ₽468 600 988
- 5
↓374 950 127−61,3%1244
60 249 ₽641 106 880
- 656 936 545800
71 171 ₽56 936 545
- 7Мы — монстры!
Happy Family40 797 337956
42 675 ₽40 797 337
- 8Скайлайн 2
Beyond Skyline17 710 156718
24 666 ₽17 710 156
- 9
↓4Бегущий по лезвию 2049
Blade Runner 20499 503 125−72,7%510
18 634 ₽555 909 928
- 10
↓7Сделано в Америке
American Made9 176 846−81,1%470
19 525 ₽216 958 278
Как несложно заметить, «Последний богатырь» таки занял позицию лидера, заодно показав кому надо лучший старт среди русских фильмов за 2017 год. Ещё комедийная сказка стала четвёртой по сборам за премьерный уик-энд опять же в компании отечественных картин после «Вия», «Сталинграда» и «Экипажа». Ну а для компании Disney лично фильм продемонстрировал третий лучший результат в начале проката; первое и второе места занимают «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Стражи Галактики. Часть 2».