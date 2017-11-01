Сборы фильмов в России за 26–29 октября

№ Фильм Сборы в рублях ± Кинотеатры

Среднее Всего

1

↑8 Последний богатырь

459 770 796 +3831,1% 1354

339 565 ₽ 473 708 268

2 Матильда

Matilda Matilda 241 331 646 1336

180 637 ₽ 241 331 646

3 Пила 8

Jigsaw Jigsaw 131 244 021 1073

122 315 ₽ 131 244 021

4

↓3 Геошторм

Geostorm Geostorm 99 048 629 −67,0% 1368

72 404 ₽ 468 600 988

5

↓3 Салют-7

74 950 127 −61,3% 1244

60 249 ₽ 641 106 880

6 Фиксики: Большой секрет

56 936 545 800

71 171 ₽ 56 936 545

7 Мы — монстры!

Happy Family Happy Family 40 797 337 956

42 675 ₽ 40 797 337

8 Скайлайн 2

Beyond Skyline Beyond Skyline 17 710 156 718

24 666 ₽ 17 710 156

9

↓4 Бегущий по лезвию 2049

Blade Runner 2049 Blade Runner 2049 9 503 125 −72,7% 510

18 634 ₽ 555 909 928

10

↓7 Сделано в Америке

American Made American Made 9 176 846 −81,1% 470

19 525 ₽ 216 958 278

Как несложно заметить, «Последний богатырь» таки занял позицию лидера, заодно показав кому надо лучший старт среди русских фильмов за 2017 год. Ещё комедийная сказка стала четвёртой по сборам за премьерный уик-энд опять же в компании отечественных картин после «Вия», «Сталинграда» и «Экипажа». Ну а для компании Disney лично фильм продемонстрировал третий лучший результат в начале проката; первое и второе места занимают «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Стражи Галактики. Часть 2».