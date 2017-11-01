 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру Super Mario Odyssey Новости ретро-игр — лучшее за неделю Рецензия и отзывы на игру Gran Turismo Sport Destiny 2 — интервью с продюсером Джаредом Бербахом Лучшее аниме лета 2017 — голосование
1
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Сборы фильмов в России за 26–29 октября
Полная таблица

Как несложно заметить, «Последний богатырь» таки занял позицию лидера, заодно показав кому надо лучший старт среди русских фильмов за 2017 год. Ещё комедийная сказка стала четвёртой по сборам за премьерный уик-энд опять же в компании отечественных картин после «Вия», «Сталинграда» и «Экипажа». Ну а для компании Disney лично фильм продемонстрировал третий лучший результат в начале проката; первое и второе места занимают «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Стражи Галактики. Часть 2».

1 Обсудить
Темы
 
Бокс-офис
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензия и отзывы на фильм «Последний богатырь»
 
«Последний богатырь» — второй трейлер
 
«Последний богатырь» — постер

Тоже интересно

 
Рецензия на фильм «Восхождение Юпитер»
 
Трейлер фильма «Всё как ты захочешь»
 
Аниме ЕВА-126: Ностальгическая ностальгия
 
Режиссёр «Изгоя-один» рассказал про ранний сценарий и вырезанные сцены
 
Игры Исправят ли анимацию в Mass Effect: Andromeda?
 
«Логан» — тизер без цензуры
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика