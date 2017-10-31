Потоковый сервис Netflix попрощается с сериалом «Карточный домик» после шестого сезона. Невзирая на то, что авторы рассматривали вероятность скорого завершения драмы, на днях свалившееся на исполнителя главной роли Кевина Спейси обвинение в домогательствах послужило катализатором — продюсеры оперативно уведомили общественность о закрытии проекта.

В финале пятого сезона политического триллера Бо Уиллимона, покинувшего сериал после четырёх сезонов, убийца и манипулятор Фрэнк Андервуд (Спейси) распрощался с президентским креслом, которое заняла его супруга Клэр (Робин Райт).

Ремейк одноимённого британского сериала наряду со Спейси и Райт продюсирует Дэвид Финчер. Премьера шестого сезона «Карточного домика», шоураннерами которого выступают Мелисса Джеймс Гибсон («Американцы») и Фрэнк Пульезе, состоится в следующем году. Съёмки начались в октябре в Мэриленде.

К слову, сериал не собираются хоронить с концами. По информации издания Variety, Netflix рассматривает возможность запуска в производство как минимум трёх спин-оффов. Главным героем одного из них по сценарию исполнительного продюсера первых четырёх сезонов «Домика» Эрика Рота может стать верный помощник экс-президента Даг Стэмпер (Майкл Келли). Детальной информации о потенциальных сериалах пока нет, как и официальных комментариев от Netflix.