Новые игры ноября 2017: Call of Duty: WWII, Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront II и другие

Мы успели! Превью игр ноября 2017 года вышло в октябре! За считаные часы до ноября, да, но всё лучше, чем с опозданием на пару недель, не правда ли? Ноябрь 2017 на игры, впрочем, уже не так богат, как октябрь, но это впору записывать в достоинства: по блокбастеру в неделю — более чем достаточная скорость релиза игр. Ну, если предположить, что вас заинтересует всё, что месяц грядущий нам готовит. А узнать это наверняка вы сможете, прочитав наше превью. Которое традиционно начнётся с перечисления игр ноября 2017 года, по какой-то причине не удостоившихся полноценного разбора в пару абзацев.
- 03 ноября на 3DS появится Etrian Odyssey V: Beyond the Myth — новая часть серии «данжн кроллеров», в которых игрок сам рисует карту исследуемых лабиринтов.
- 03 ноября же на PC, PS4 и Xbox One выйдет .hack//G.U. Last Recode — HD-переиздание трилогии японских ролевых игр hack//G.U., к которым в комплект добавят совершенно новую четвёртую часть.
- 03 ноября же на 3DS выпустят Kirby: Battle Royale — спин-офф платформеров о пожирающем врагов розовом колобке, посвящённый гладиаторским боям на аренах.
- 07 ноября смесь колодостроительной настолки и экшен-RPG под названием Hand of Fate получит сиквел.
- 07 ноября же на PS4 появится Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds — первое и последнее DLC к вышедшему в начале года блокбастеру об охоте на робо-динозавров.
- 07 ноября же отличный клон Dark Souls под названием Nioh переберётся с PS4 на PC со всеми дополнениями в комплекте.
- 07 ноября же в Steam появится HD-переиздание третьей части приключений Петьки и Василия Ивановича.
- 07 ноября же предположительно крутой платформер Lucky’s Tale для Oculus Rift (сами не играли, утверждать не может) получит сиквел в лице Super Lucky’s Tale для Xbox One и Windows 10.
- 10 ноября на PC выйдет Football Manager 2018, чем наверняка порадует любителей ежегодного франчайза.
- 10 ноября PC-версия The Sims 4 получит дополнение The Sims 4: Cats & Dogs.
- 10 ноября же одна из самых популярных игр стартовой линейки Switch получит дополнение: Snipperclips Plus: Cut It Out, Together!
- 14 ноября L.A. Noire переберётся на PS4, Xbox One, Switch и HTC Vive.
- 17 ноября The Elder Scrolls V: Skyrim получит ухудшенные версии для Nintendo Switch и PlayStation VR.
- 17 ноября же на 3DS появится Pokemon Ultra Sun and Ultra Moon — большое самостоятельное дополнение к Pokemon Sun and Moon.
- 28 ноября должен выйти квест Black Mirror, призванный воскресить культовую хоррор-серию... но информации о проекте так мало, что мы почти не сомневаемся в неизбежном переносе.
Ну а теперь — главные игры, выходящие в ноябре 2017 года:
- 3 ноября
- Call of Duty: WWII
- 7 ноября
- Sonic Forces
- 10 ноября
- Need for Speed Payback
- 14 ноября
- LEGO Marvel Super Heroes 2
- 17 ноября
- Star Wars Battlefront II
- 21 ноября
- The Inpatient
- 22 ноября
- Hidden Agenda
Пятница, 3 ноября
FPS / Sledgehammer Games
Ещё пару лет назад ведущие деятели серии Call of Duty на вопрос о возвращении серии в период Второй Мировой отшучивались, а некоторые просто называли идею не совсем актуальной и совсем не своевременной. Однако, как позже выяснилось, авторы Call of Duty: Advanced Warfare уже трудились над подобной игрой.
От Call of Duty: WWII откровений ждать не приходится. Из-за того, что сюжет сосредоточится на американских солдатах, вся игра расскажет о событиях лишь с 1944 по 1945 годы. Высадка в Нормандии, братские узы, парочка главных героев и ад развернувшейся войны, изменившей лик Европы. Основные места действия тоже стандартны: Франция, Бельгия и Германия с обязательным взятием Берлина. Спасти от забытья одиночный режим может только кинематографичность и общее качество исполнения — что-то, на что можно надеяться, но чего нельзя гарантировать.
Помимо одиночного, фанатов ждут традиционные многопользовательские режимы: ранговый мультиплеер и кооператив с отстрелом зомби. Для последнего авторы почему-то вдохновлялись не Call of Duty: World at War или каким-нибудь Wolfenstein, а первой частью Dead Space. Видимо, режим решили освежить, радикально сменив декорации и настрой — привычного юмора и отсылочек к фильмам категории «Б» нам, кажется, не светит.
у студии есть достаточный кредит доверия
Вторник, 7 ноября
Платформер / Sonic Team
Несколько месяцев назад мы уже получили одну из лучших игр про Соника за долгие годы. Только вот создала её е традиционно отвечающая за синего ежа Sonic Team, а несколько талантливых фанатов классических 16-битных платформеров, которым Sega в невиданном порыве здравомыслия позволила создать достойного наследника своих игр времён Mega Drive.
Теперь же пришло время для куда более дорогостоящего релиза, которым Sonic Team должна доказать, что её ещё рано списывать со счетов. И направление Sonic Forces взяла правильное: игра служит продолжением концепции, реализованной в любимой многими Sonic Generations, только с добавлением к паре Соников (современному и классическому) ещё одного героя — аватара игрока, созданного в редакторе и вооружённого одной из нескольких убийственных пушек на выбор.
Демо-версия Sonic Forces, правда, немного смущает: уровень за современного Соника там проходится нажатием одной кнопки. Ну да его уровни всегда были больше о зрелищности, чем о геймплее, а поздние локации почти наверняка потребуют куда большей сноровки.
Мы всё равно сомневаемся, что Sonic Forces сравнится по крутости с Sonic Mania, но и чего-то плохого от нового детища Sonic Team всё-таки не ждём.
мы настроены настороженно-положительно
Пятница, 10 ноября
Гонка / Ghost Games
В 2001 году на экраны кинотеатров вышел детективный боевик про уличные гонки «Форсаж», который на несколько лет взбудоражил кинематограф и породил множество подражателей. Игровая индустрия не осталась в стороне, и уже в 2003 году на волне популярности «Форсажа» выкатилась Need for Speed: Underground. Теперь, в 2017 году, история повторяется — Need for Speed снова подсматривает у лысой киносерии способы сорвать кассу.
Need for Speed Payback сконцентрируется на сюжете о юных гонщиках-грабителях, которые хотят уничтожить мафиозный картель. В игре присутствует открытый мир и множество группировок, в которые нужно будет внедряться путём гоночных испытаний и заездов. Помимо гонщиков в городе функционирует специальное подразделение патрульных, обладающих не только сверхбыстрыми автомобилями, но и бронированной техникой для уничтожения потенциально опасного бандита-гонщика. То есть вас.
Если верить трейлерам, то нас ждёт кино с погонями, взрывами и слоу-мо, и нас такой подход более чем устраивает. Осталось понять, насколько хорошей Need for Speed: Payback будет не как кино, а как гоночная аркада.
утолять «Жажду форса» готовы!
Вторник, 14 ноября
Приключенческий экшен / Traveller's Tales
С выходом продвинутой Lego Dimensions и масштабной Lego Worlds серия Lego от TT Games несколько сбавила обороты, ведь поддержка таких проектов съедала основные студийные мощности. В результате в этом году выходит всего две игры серии, а не четыре, как раньше: The Lego Ninjago Movie Videogame и Lego Marvel Super Heroes 2. С первой игрой всё понятно, она приурочена к выходу одноименного мультфильма. Да и со второй тоже всё ясно — это продолжение одноименной Lego Marvel Super Heroes 2013 года с минимумом изменений.
Главным антагонистом игры станет Канг Завоеватель, в чьём арсенале завалялась машина времени и практически безлимитный доступ к любому месту и эпохе. Огромная команда разнообразных героев Marvel объединяется против злодея и отправляется в тур сквозь время и пространство через город Хронополис, где сталкиваются прошлое, настоящее и будущее. Но вот нашлось ли там место юмору — вопрос отдельный. А то ведь в трейлерах его толком не замечено.
Геймплей остался прежним, но к нему добавился PvP режим на четверых человек, где игрокам придётся не работать вместе, а избивать друг друга ради победы.
очередной Lego-платформер
Пятница, 17 ноября
FPS, игра по киновселенной / DICE, Motive Studios, Criterion Games
Получив эксклюзивные права на игры по новейшей расширенной вселенной «Звёздных войн», издательство Electronic Arts, видимо, до сих пор не поняло, как ими пользоваться. Предыдущая Star Wars Battlefront была пробой пера, собранным на коленке клоном Battlefield с минимумом контента и перекосом баланса в сторону Галактической Империи. Только множество дополнений довело проект до более-менее удобоваримого размера, пусть и без синглплеера — но даже это можно считать триумфом рядом с закрытой к чертям Ragtag от Visceral Games.
Star Wars Battlefront II уже на старте решает два главных недостатка оригинала: добавляет одиночную сюжетную кампанию и сразу даёт доступ к множеству карт для сетевых баталий. Синглплеер будет уникальным и важным сразу по двум причинам: во-первым нам в кой-то веки покажут события со стороны «плохишей», а во-вторых — закроют брешь между 6 и 7 частями киносаги. Да ещё и трейлеры кампании Battlefront II впечатляют сильнее роликов восьмого фильма... в общем, что может пойти не так?
Ну, заглядывая в сеть мы натыкаемся на новые подводные камни. Если в первой игре баланс был сильно перекошен в сторону имперцев, то в Star Wars Battlefront II побеждать будет тот, кто платит. Местная система лутбоксов беспощадна: если игрок платит, то получает лучшее снаряжение и уникальные способности, превращающие его в бессмертную машину смерти. После остро-негативных отзывов, полученных бетой, авторы пообещали сделать систему чуть менее ублюдочной, но пересматривать её целиком явно не планируют. В итоге действительно хорошего сетевого режима нам почти наверняка не светит, даром что геймплей как таковой все тестировавшие очень сильно хвалят — в том числе за космические баталии и средства передвижения в целом, чьё создание доверили умельцам из Criterion Games.
как же здорово, что нам практически безразличен мультиплеер
Вторник, 21 ноября
Интерактивная история / Supermassive Games
Забавное дело: благодаря переносу Hidden Agenda две игры от студии Supermassive Games выходят в Европе с разницей в один день. 22 ноября у Until Dawn появится двухчасовой духовный наследник, заточенный под управление с мобильных телефонов и кооперативное прохождение, а днём раньше — приквел для PlayStation VR.
Действие The Inpatient происходит в психушке из Until Dawn во времена, когда она ещё не была закрыта (за 60 лет до приезда в горы подростков-смертничков). За сценарий и режиссуру отвечают авторы оригинала, геймплей поддерживает голосовое управление, а поскольку играть в The Inpatient все почти наверняка будут в наушниках (использовать колонки телевизора при игре с PS VR довольно глупо), то авторы не поленились и записали для неё объёмный бинауральный звук.
Есть подозрение, что эта игра, как и две других выходящих в этом году разработки Supermassive Games, будет проходиться за 1-2 часа. Но зато есть надежда, что малая длина позволит авторам получше проработать хвалёную вариативность событий.
Ну и в любом случае: ещё полтора часа интерактивного кино от авторов Until Dawn — неплохая перспектива. В VR — тем более.
выше, чем у Hidden Agenda
Среда, 22 ноября
Интерактивная история, кооператив / Supermassive Games
В последние месяцы Sony взялась за продвижение новой фишки, призванной подсадить на PS4 казуалов, играющих исключительно на телефонах, — творений, использующих для управления не геймпады, а планшеты и смартфоны. Но если развлекушка для пьяных вечеринок «Это ты!», которую уже не первый месяц пытаются всучить всем владельцам подписки PS+, нас совершенно не интересует, то Hidden Agenda(/games/hiddenagenda/) — проект иного толка.
Hidden Agenda — духовный наследник неожиданно популярного интерактивного CG-фильма Until Dawn(/games/untildawn/), созданный той же студией. Только наследник не простой, а заточенный под кооперативное прохождение. Конечно, никто не запретит играть в неё и гордым одиночкам, но только в компании сможет раскрыться основная фишка Hidden Agenda, подарившая проекту его название.
Идея такая: группе друзей будут показывать криминальный триллер с парой играбельных героинь (детективом и адвокатом), периодически позволяя выбирать дальнейшую судьбу девушек решением большинства. Но одному из участников игра выдаст скрытый мотив, побуждающий его двигать повествование отнюдь не к хэппи-энду. Такая вот щепотка «Мафии».
Звучит всё это многообещающе, но в нынешнем году Supermassive Games выпускает сразу три игры, причём ни одна из них не удостоилась пиара, сравнимого с рекламной кампанией её ААА-блокбастера двухлетней давности. Ждать чего-то внушительного в такой ситуации не получается.
может быть весело, но масштаба Until Dawn ждать не стоит