Новые игры ноября 2017: Call of Duty: WWII, Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront II и другие

Мы успели! Превью игр ноября 2017 года вышло в октябре! За считаные часы до ноября, да, но всё лучше, чем с опозданием на пару недель, не правда ли? Ноябрь 2017 на игры, впрочем, уже не так богат, как октябрь, но это впору записывать в достоинства: по блокбастеру в неделю — более чем достаточная скорость релиза игр. Ну, если предположить, что вас заинтересует всё, что месяц грядущий нам готовит. А узнать это наверняка вы сможете, прочитав наше превью. Которое традиционно начнётся с перечисления игр ноября 2017 года, по какой-то причине не удостоившихся полноценного разбора в пару абзацев.

Ну а теперь — главные игры, выходящие в ноябре 2017 года:

Пятница, 3 ноября

PC PS4 XONE Call of Duty: WWII FPS / Sledgehammer Games Ещё пару лет назад ведущие деятели серии Call of Duty на вопрос о возвращении серии в период Второй Мировой отшучивались, а некоторые просто называли идею не совсем актуальной и совсем не своевременной. Однако, как позже выяснилось, авторы Call of Duty: Advanced Warfare уже трудились над подобной игрой. От Call of Duty: WWII откровений ждать не приходится. Из-за того, что сюжет сосредоточится на американских солдатах, вся игра расскажет о событиях лишь с 1944 по 1945 годы. Высадка в Нормандии, братские узы, парочка главных героев и ад развернувшейся войны, изменившей лик Европы. Основные места действия тоже стандартны: Франция, Бельгия и Германия с обязательным взятием Берлина. Спасти от забытья одиночный режим может только кинематографичность и общее качество исполнения — что-то, на что можно надеяться, но чего нельзя гарантировать. Помимо одиночного, фанатов ждут традиционные многопользовательские режимы: ранговый мультиплеер и кооператив с отстрелом зомби. Для последнего авторы почему-то вдохновлялись не Call of Duty: World at War или каким-нибудь Wolfenstein, а первой частью Dead Space. Видимо, режим решили освежить, радикально сменив декорации и настрой — привычного юмора и отсылочек к фильмам категории «Б» нам, кажется, не светит. Видео, Кадры Рейтинг ожидания у студии есть достаточный кредит доверия

Вторник, 7 ноября

Nintendo Switch PC PS4 XONE Sonic Forces Платформер / Sonic Team Несколько месяцев назад мы уже получили одну из лучших игр про Соника за долгие годы. Только вот создала её е традиционно отвечающая за синего ежа Sonic Team, а несколько талантливых фанатов классических 16-битных платформеров, которым Sega в невиданном порыве здравомыслия позволила создать достойного наследника своих игр времён Mega Drive. Теперь же пришло время для куда более дорогостоящего релиза, которым Sonic Team должна доказать, что её ещё рано списывать со счетов. И направление Sonic Forces взяла правильное: игра служит продолжением концепции, реализованной в любимой многими Sonic Generations, только с добавлением к паре Соников (современному и классическому) ещё одного героя — аватара игрока, созданного в редакторе и вооружённого одной из нескольких убийственных пушек на выбор. Демо-версия Sonic Forces, правда, немного смущает: уровень за современного Соника там проходится нажатием одной кнопки. Ну да его уровни всегда были больше о зрелищности, чем о геймплее, а поздние локации почти наверняка потребуют куда большей сноровки. Мы всё равно сомневаемся, что Sonic Forces сравнится по крутости с Sonic Mania, но и чего-то плохого от нового детища Sonic Team всё-таки не ждём. Видео, Кадры Рейтинг ожидания мы настроены настороженно-положительно

Пятница, 10 ноября

PC PS4 XONE Need for Speed Payback Гонка / Ghost Games В 2001 году на экраны кинотеатров вышел детективный боевик про уличные гонки «Форсаж», который на несколько лет взбудоражил кинематограф и породил множество подражателей. Игровая индустрия не осталась в стороне, и уже в 2003 году на волне популярности «Форсажа» выкатилась Need for Speed: Underground. Теперь, в 2017 году, история повторяется — Need for Speed снова подсматривает у лысой киносерии способы сорвать кассу. Need for Speed Payback сконцентрируется на сюжете о юных гонщиках-грабителях, которые хотят уничтожить мафиозный картель. В игре присутствует открытый мир и множество группировок, в которые нужно будет внедряться путём гоночных испытаний и заездов. Помимо гонщиков в городе функционирует специальное подразделение патрульных, обладающих не только сверхбыстрыми автомобилями, но и бронированной техникой для уничтожения потенциально опасного бандита-гонщика. То есть вас. Если верить трейлерам, то нас ждёт кино с погонями, взрывами и слоу-мо, и нас такой подход более чем устраивает. Осталось понять, насколько хорошей Need for Speed: Payback будет не как кино, а как гоночная аркада. Видео, Кадры Рейтинг ожидания утолять «Жажду форса» готовы!

Вторник, 14 ноября

Nintendo Switch PC PS4 XONE LEGO Marvel Super Heroes 2 Приключенческий экшен / Traveller's Tales С выходом продвинутой Lego Dimensions и масштабной Lego Worlds серия Lego от TT Games несколько сбавила обороты, ведь поддержка таких проектов съедала основные студийные мощности. В результате в этом году выходит всего две игры серии, а не четыре, как раньше: The Lego Ninjago Movie Videogame и Lego Marvel Super Heroes 2. С первой игрой всё понятно, она приурочена к выходу одноименного мультфильма. Да и со второй тоже всё ясно — это продолжение одноименной Lego Marvel Super Heroes 2013 года с минимумом изменений. Главным антагонистом игры станет Канг Завоеватель, в чьём арсенале завалялась машина времени и практически безлимитный доступ к любому месту и эпохе. Огромная команда разнообразных героев Marvel объединяется против злодея и отправляется в тур сквозь время и пространство через город Хронополис, где сталкиваются прошлое, настоящее и будущее. Но вот нашлось ли там место юмору — вопрос отдельный. А то ведь в трейлерах его толком не замечено. Геймплей остался прежним, но к нему добавился PvP режим на четверых человек, где игрокам придётся не работать вместе, а избивать друг друга ради победы. Видео Рейтинг ожидания очередной Lego-платформер

Пятница, 17 ноября

PC PS4 XONE Star Wars Battlefront II FPS, игра по киновселенной / DICE, Motive Studios, Criterion Games Получив эксклюзивные права на игры по новейшей расширенной вселенной «Звёздных войн», издательство Electronic Arts, видимо, до сих пор не поняло, как ими пользоваться. Предыдущая Star Wars Battlefront была пробой пера, собранным на коленке клоном Battlefield с минимумом контента и перекосом баланса в сторону Галактической Империи. Только множество дополнений довело проект до более-менее удобоваримого размера, пусть и без синглплеера — но даже это можно считать триумфом рядом с закрытой к чертям Ragtag от Visceral Games. Star Wars Battlefront II уже на старте решает два главных недостатка оригинала: добавляет одиночную сюжетную кампанию и сразу даёт доступ к множеству карт для сетевых баталий. Синглплеер будет уникальным и важным сразу по двум причинам: во-первым нам в кой-то веки покажут события со стороны «плохишей», а во-вторых — закроют брешь между 6 и 7 частями киносаги. Да ещё и трейлеры кампании Battlefront II впечатляют сильнее роликов восьмого фильма... в общем, что может пойти не так? Ну, заглядывая в сеть мы натыкаемся на новые подводные камни. Если в первой игре баланс был сильно перекошен в сторону имперцев, то в Star Wars Battlefront II побеждать будет тот, кто платит. Местная система лутбоксов беспощадна: если игрок платит, то получает лучшее снаряжение и уникальные способности, превращающие его в бессмертную машину смерти. После остро-негативных отзывов, полученных бетой, авторы пообещали сделать систему чуть менее ублюдочной, но пересматривать её целиком явно не планируют. В итоге действительно хорошего сетевого режима нам почти наверняка не светит, даром что геймплей как таковой все тестировавшие очень сильно хвалят — в том числе за космические баталии и средства передвижения в целом, чьё создание доверили умельцам из Criterion Games. Видео, Кадры Рейтинг ожидания как же здорово, что нам практически безразличен мультиплеер

Вторник, 21 ноября

PS4 The Inpatient Интерактивная история / Supermassive Games Забавное дело: благодаря переносу Hidden Agenda две игры от студии Supermassive Games выходят в Европе с разницей в один день. 22 ноября у Until Dawn появится двухчасовой духовный наследник, заточенный под управление с мобильных телефонов и кооперативное прохождение, а днём раньше — приквел для PlayStation VR. Действие The Inpatient происходит в психушке из Until Dawn во времена, когда она ещё не была закрыта (за 60 лет до приезда в горы подростков-смертничков). За сценарий и режиссуру отвечают авторы оригинала, геймплей поддерживает голосовое управление, а поскольку играть в The Inpatient все почти наверняка будут в наушниках (использовать колонки телевизора при игре с PS VR довольно глупо), то авторы не поленились и записали для неё объёмный бинауральный звук. Есть подозрение, что эта игра, как и две других выходящих в этом году разработки Supermassive Games, будет проходиться за 1-2 часа. Но зато есть надежда, что малая длина позволит авторам получше проработать хвалёную вариативность событий. Ну и в любом случае: ещё полтора часа интерактивного кино от авторов Until Dawn — неплохая перспектива. В VR — тем более. Видео, Кадры Рейтинг ожидания выше, чем у Hidden Agenda

Среда, 22 ноября