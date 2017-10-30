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Ghost of Tsushima — анонс и трейлер

Принадлежащая Sony студия Sucker Punch хранила гробовое молчание с 2014 года, когда вышли игра inFAMOUS: Second Son и самостоятельное дополнение inFAMOUS: First Light. И вот теперь команда наконец-то анонсировала свою новую игру для PS4 — Ghost of Tsushima.

Подобно всем последним играм команды, Ghost of Tsushima — экшен с открытым миром. Но выбранный Sucker Punch принципиально отличается от того, что мы видели в серии inFAMOUS. Никаких супергероев, никакой современности, никакого США — вместо этого нас отправляют в средневековую Японию, чтобы защищать остров Цусима от нашествия монголов. Играть в Ghost of Tsushima предстоит за самурая, а геймплей будет совмещать экшен, стелс и свободное исследование большого насыщенного мира — в общем, это звучит как та несуществующая часть Assassin’s Creed, о которой фанаты безуспешно молили Ubisoft добрый десяток лет.

Даты выхода или хотя бы геймплейных презентаций у Ghost of Tsushima пока нет, зато есть атмосферный и красивый дебютный трейлер:

 
 

И интервью с разработчиками:

 
 
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Видео Ghost of Tsushima (PlayStation 4)
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