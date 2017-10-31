«Цукумогами напрокат» — анонс

Серия романов «Цукумогами напрокат» (Tsukumogami Kashimasu) получит телеэкранизацию в следующем году.

Действие разворачивается в период Эдо в районе Фукагава старого Эдо (ныне Токио). Так как местность нередко страдает от пожаров и наводнений, её обитатели предпочитают не покупать всякую домашнюю утварь (горшки, футоны, одежду), а брать напрокат, чтобы не жалко было бросить, если вдруг придётся срочно эвакуироваться. Сейдзи и Обени — брат (младший) и сестра (старшая) — владеют таким вот пунктом проката под названием «Идзумоя». Однако среди предметов, имеющихся в их распоряжении (и иногда попадающие на руки к клиентам), есть так называемые цукумогами — вещи, созданные больше ста лет назад и получившие собственные души. И Обени, и Сейдзи могут видеть духов цукумогами и общаться с ними, из-за чего те часто специально стремятся попасть в их лавку.