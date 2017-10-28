Телеовощи. Выпуск 196: Федерация любви

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:01:31 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:02:12 —
|Новости
|00:30:33 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:45:01 —
|«Суеверие» — 1x01 (премьера)
|00:48:52 —
|«Порох» — 1x01 (премьера)
|00:57:56 —
|«Ходячие мертвецы» — 8x01 (премьера сезона)
|01:01:16 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 1x06
|01:12:54 —
|«Люцифер» — 3x04
|01:15:33 —
|«Последний кандидат» — 2x05
|01:21:14 —
|«Булл» — 2x05
|01:23:58 —
|«Стартап» — 2x04
|01:30:11 —
|«Охотник за разумом» — 1x03—10 (финал сезона)
|01:41:56 —
|«Изгоняющий дьявола» — 2x04
|01:47:50 —
|«Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» — 2x02
|01:54:23 —
|«Хорошее место» — 2x06
|01:56:46 —
|«Утиные истории» — 1x07
|01:59:49 —
|«Южный парк» — 21x06
|02:02:57 —
|«Красный карлик» — 12x02
|02:05:14 —
|«Хороший доктор» — 1x05 (не совсем обсуждение)
|02:06:32 —
|«Остров Харпера» — 1x09
|02:11:30 —
|«Рэй Донован» — 5x11 (впечатления Михаила)
|02:17:53 —
|«Банши» — 3x08—10 (впечатления Михаила)
|02:30:05 —
|«Волчонок» — 6x18 (впечатления Юры)
|02:34:41 —
|«Ковбой Бибоп: Достучаться до небес» (впечатления Ларисы)
|02:45:50 —
|Благодарим наших спонсоров
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