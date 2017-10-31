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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Съёмки шестого сезона «Карточного домика» приостановлены

И суток не прошло с момента официального объявления Netflix о закрытии «Карточного домика», как выяснилось, что связанный с Кевином Спейси скандал отбросил тень и на запущенный в работу шестой сезон сериала. Производство финальной телеглавы приостановлено на неопределённый срок, о чём несколько часов назад оповестили съёмочную группу и актёрский состав.

Решение отложить съёмки Netflix принял совместно с курирующей проект производственной компанией Media Rights Capital. В их общем заявлении говорится, что им необходимо время для более детального изучения сложившейся ситуации. Вдобавок представители потокового сервиса и студии планируют встретиться с актёрским составом и творческой командой, дабы выразить им свою поддержку и убедиться, что все они готовы продолжать работу над сериалом.

Премьера 13-серийного шестого сезона политического триллера о супружеской чете беспринципных карьеристов Андервудов была запланирована на середину следующего года. Теперь дата выхода заключительных серий проекта зависит от того, насколько долгим окажется вынужденный перерыв в съёмках.

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Темы
 
Карточный домик
 31 октябряNetflix закрыл сериал «Карточный домик» на шестом сезоне, но подумывает заняться его спин-оффами
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