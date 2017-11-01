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Погребение двух режиссёров на «Кладбище домашних животных»

Заразительный пример сборов «Оно» ($ 666 млн) толкает студию Paramount Pictures на максимально быструю экранизацию романа «Кладбище домашних животных». Разумеется, речь ещё идёт и о ремейке оригинального фильма 1989 года.

Режиссёрами ужастика станут Кевин Кольш и Деннис Видмейер — известные величины на сцене инди-хорроров, то есть, совершенно неизвестные у широких народных масс.

В 2016 году Кольш и Видмейер планировали написать сценарий и срежиссировать сиквел «Мамы» Андреса Мускетти. Но, похоже, что «Кладбище домашних животных» стало приоритетным проектом. Ранее Хуан Карлос Фреснадильо числился главным постановщиком картины, на это место также претендовали Шон Картер и Йоханнес Робертс, короче говоря, все крупные кинодеятели проходили мимо.

Первоисточник рассказывает историю кладбища домашних животных на месте погребальных земель коренных американцев и ареале обитания Вендиго — монструозного сверхъестественного существа. У оригинальной картины, кстати, был провальный сиквел и у свежих постановщиков перед глазами пример, как делать не надо.

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