Элизабет Бэнкс и Марго Робби снимут феминистическую сказку

Студия Universal Pictures приобрела права на экранизацию детского бестселлера The Paper Bag Princess и планирует пригласить Элизабет Бэнкс на режиссуру. Марго Робби продюсирует постановку и гипотетически может сыграть одну из главных ролей. А позвать Робби и Бэнкс во что-нибудь недетское, видимо, была не судьба.

Первоисточник рассказывает историю принцессы, у которой накануне свадьбы дракон уничтожает замок, ну и весь королевский гардероб. Будущего мужа, кстати, похищают. Главной героине остаётся только одно — надеть бумажный пакет и начать поиски украденного и неженатого имущества.

Сценарий напишет Кэти Сильберман.

Если вы сразу не почувствовали, то первоисточник посылает юным читательницам сильный феминистический сигнал, а заодно нарушает все сказочные клише про принцесс, которых всегда необходимо спасать.