 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру Super Mario Odyssey Новости ретро-игр — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю Destiny 2 — интервью с продюсером Джаредом Бербахом Лучшее аниме лета 2017 — голосование
13
КИНО
 
Первоисточник: pmcvariety.files.wordpress.com Прямая ссылка на новость:

Элизабет Бэнкс и Марго Робби снимут феминистическую сказку

Студия Universal Pictures приобрела права на экранизацию детского бестселлера The Paper Bag Princess и планирует пригласить Элизабет Бэнкс на режиссуру. Марго Робби продюсирует постановку и гипотетически может сыграть одну из главных ролей. А позвать Робби и Бэнкс во что-нибудь недетское, видимо, была не судьба.

Первоисточник рассказывает историю принцессы, у которой накануне свадьбы дракон уничтожает замок, ну и весь королевский гардероб. Будущего мужа, кстати, похищают. Главной героине остаётся только одно — надеть бумажный пакет и начать поиски украденного и неженатого имущества.

Сценарий напишет Кэти Сильберман.

Если вы сразу не почувствовали, то первоисточник посылает юным читательницам сильный феминистический сигнал, а заодно нарушает все сказочные клише про принцесс, которых всегда необходимо спасать.

13 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
«Взрывная блондинка» — ролик о съёмках «Дерётся как девчонка»
 
Джонни Депп мог сыграть роль Джона Траволты в «Без лица»
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 97
 
Промо-арт фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Режиссёр Ридли Скотт готов снимать продолжение «Чужого: Завета» уже в 2018 году
 
Игры Второй CG-трейлер игры Rise of The Tomb Raider
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика