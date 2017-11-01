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Far Cry 5 — анонс и трейлер кооперативного прохождения

Своего рода кооператив присутствовал в Far Cry уже с четвёртой части (а отдельным режимом — и вовсе с третьей), но полноценным он не был: вместо прохождения сюжета друзьям предлагали развлекаться в побочных миссиях или просто носиться по открытому миру, словно полоумным. Far Cry 5 это исправляет: отныне всю игру за вычетом тренировочной миссии позволят проходить совместно с товарищем.

Прогресс продвижения по сюжету, правда, будет сохраняться только у человека, создавшего сессию, но в этом нет ничего необычного. К тому же накопленный опыт и заработанный внесюжетный лут смогут унести с собой оба участника.

А вот и новый трейлер Far Cry 5, демонстрирующий кооперативные приключения во всей красе:

 
 
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Видео Far Cry 5
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