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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Коллекция шедевров Дзюндзи Ито» — сэйю

«Коллекция шедевров Дзюндзи Ито» (Itou Junji Kessaku-shuu) — телевизионная антология по мотивам работ известного японского хоррормейкера Дзюндзи Ито («Рыба»), стартующая в эфире 7 января 2018-го, — обзавелась первыми тремя сэйю.

Сэйю
Соичи Юдзи Мицуя Гринпатч в «Торико»
Ощикири Хиро Щимоно Конни Спрингер в «Атаке на Титана»
Юко Каори Надзука Наннали в «Коде Гиасс»

Авторы
Режиссёр, дизайнер персонажей Щинобу Тагащира «Дьявольские любовники»
Сценарист Каору Савада
Композитор Юки Хаящи «Смертельный парад», «Моя геройская академия»
Студия Deen
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Коллекция шедевров Дзюндзи Ито (Junji Ito "Collection")
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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