«Коллекция шедевров Дзюндзи Ито» — сэйю

«Коллекция шедевров Дзюндзи Ито» (Itou Junji Kessaku-shuu) — телевизионная антология по мотивам работ известного японского хоррормейкера Дзюндзи Ито («Рыба»), стартующая в эфире 7 января 2018-го, — обзавелась первыми тремя сэйю.
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Сэйю
|Соичи
|Юдзи Мицуя
|Гринпатч в «Торико»
|Ощикири
|Хиро Щимоно
|Конни Спрингер в «Атаке на Титана»
|Юко
|Каори Надзука
|Наннали в «Коде Гиасс»
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Авторы
|Режиссёр, дизайнер персонажей
|Щинобу Тагащира
|«Дьявольские любовники»
|Сценарист
|Каору Савада
|Композитор
|Юки Хаящи
|«Смертельный парад», «Моя геройская академия»
|Студия
|Deen