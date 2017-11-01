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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Охотник за душами» — авторы, сэйю и трейлер

Новая телеэкранизация приключенческой сёнен-манги Рю Фудзисаки «Охотник за душами» (Hoshin Engi) обзавелась авторским составом, расширила команду сэйю и получила первый трейлер, который вызывает ностальгию по позапрошлому десятилетию. Предыдущая экранизация манги выходила как раз на его излёте — в 1999 году, а новый сериал стартует 12 января.

Авторы
Режиссёр Масахиро Айдзава
Главный сценарист Нацуко Такахащи «Со своим смартфоном в параллельном мире», «Любовь и ложь»
Неглавный сценарист Ринтароу Икеда «Секко Бойс»
Ещё один неглавный сценарист Ёщики Окуса
Дизайнер персонажей Ёщимицу Ямащита «Жучиный магистрат», «Фантом: Реквием по Фантому»
Композитор Майко Иучи «Индекс волшебства», «Токийские вороны»
Студия C-Station

Сэйю
Таикобо Кенщо Оно Тецуя Куроко в «Баскетболе Куроко», Такато в «Шарлотте»
Бунчу Томоаки Маэно Дэким в «Смертельном параде», Диас во «Фрактале»
Сибусянг Такахиро Сакурай Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»
Ко Тенка Кенн Алекс Стюарт в «Терраформарс»
Щин Кохё Коуске Ториуми Уроко-сама в «Безоблачном завтра»
Натаку Макото Фурукава Ахиллес в «Судьбе: Апокриф»
Фуген Щиндзин Нобунага Щимадзаки Харука Нанасе в «Воле!»
Ко Хико Ёщимаса Хосоя Рейнер Браун в «Атаке на Титана»
Ёдзен Юичи Накамура Грэй в «Фэйри Тэйл»

Злая волшебница околдовала правителя могущественной империи, превратив его в безвольную марионетку. Страна находится в руинах, а злые духи снуют повсюду. Конфедерация Бессмертных мастеров задумала дерзкую операцию: они отправили молодого мастера-чародея, чтобы тот выслеживал и уничтожал лиходеев и злых колдунов на опустошённых землях.

 
 
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Видео Охотник за душами (Hoshin Engi)
 4 августа«Охотник за душами» — ремейк классического сёнена
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«Охотник за душами» — ремейк классического сёнена

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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