«Охотник за душами» — авторы, сэйю и трейлер

Новая телеэкранизация приключенческой сёнен-манги Рю Фудзисаки «Охотник за душами» (Hoshin Engi) обзавелась авторским составом, расширила команду сэйю и получила первый трейлер, который вызывает ностальгию по позапрошлому десятилетию. Предыдущая экранизация манги выходила как раз на его излёте — в 1999 году, а новый сериал стартует 12 января.
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Авторы
|Режиссёр
|Масахиро Айдзава
|Главный сценарист
|Нацуко Такахащи
|«Со своим смартфоном в параллельном мире», «Любовь и ложь»
|Неглавный сценарист
|Ринтароу Икеда
|«Секко Бойс»
|Ещё один неглавный сценарист
|Ёщики Окуса
|Дизайнер персонажей
|Ёщимицу Ямащита
|«Жучиный магистрат», «Фантом: Реквием по Фантому»
|Композитор
|Майко Иучи
|«Индекс волшебства», «Токийские вороны»
|Студия
|C-Station
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Сэйю
|Таикобо
|Кенщо Оно
|Тецуя Куроко в «Баскетболе Куроко», Такато в «Шарлотте»
|Бунчу
|Томоаки Маэно
|Дэким в «Смертельном параде», Диас во «Фрактале»
|Сибусянг
|Такахиро Сакурай
|Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»
|Ко Тенка
|Кенн
|Алекс Стюарт в «Терраформарс»
|Щин Кохё
|Коуске Ториуми
|Уроко-сама в «Безоблачном завтра»
|Натаку
|Макото Фурукава
|Ахиллес в «Судьбе: Апокриф»
|Фуген Щиндзин
|Нобунага Щимадзаки
|Харука Нанасе в «Воле!»
|Ко Хико
|Ёщимаса Хосоя
|Рейнер Браун в «Атаке на Титана»
|Ёдзен
|Юичи Накамура
|Грэй в «Фэйри Тэйл»
Злая волшебница околдовала правителя могущественной империи, превратив его в безвольную марионетку. Страна находится в руинах, а злые духи снуют повсюду. Конфедерация Бессмертных мастеров задумала дерзкую операцию: они отправили молодого мастера-чародея, чтобы тот выслеживал и уничтожал лиходеев и злых колдунов на опустошённых землях.
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