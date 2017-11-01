«Охотник за душами» — авторы, сэйю и трейлер

Новая телеэкранизация приключенческой сёнен-манги Рю Фудзисаки «Охотник за душами» (Hoshin Engi) обзавелась авторским составом, расширила команду сэйю и получила первый трейлер, который вызывает ностальгию по позапрошлому десятилетию. Предыдущая экранизация манги выходила как раз на его излёте — в 1999 году, а новый сериал стартует 12 января.

Злая волшебница околдовала правителя могущественной империи, превратив его в безвольную марионетку. Страна находится в руинах, а злые духи снуют повсюду. Конфедерация Бессмертных мастеров задумала дерзкую операцию: они отправили молодого мастера-чародея, чтобы тот выслеживал и уничтожал лиходеев и злых колдунов на опустошённых землях.