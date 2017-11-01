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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Пол Фиг снимет сериал о женщинах-кодерах для Freeform

Автор женской версии «Охотников за привидениями» Пол Фиг оставил в покое многострадальный кинофранчайз и нашёл себе работу на телевидении — в ближайшем будущем он срежиссирует комедийный сериал «Девчачий код» для телеканала Freeform.

Производственная комедия повествует о чуде из чудес — дружном женском рабочем коллективе. Это история о том, как директрисе технологической компании с замашками социопатки и ярой феминистке придётся поступиться своими принципами и сдружиться ради создания революционной модели техноинкубатора, где будут трудиться исключительно представительницы прекрасного пола.

Над сценарием работает Ким Розенсток («Новенькая»); она же выступает исполнительным продюсером будущего сериала наряду с Полом Фигом, Джой Горман Веттелс и Джесси Хендерсон. Производственный процесс контролируют студии Paramount TV и Anonymous Content.

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Девчачий код
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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