Автор женской версии «Охотников за привидениями» Пол Фиг оставил в покое многострадальный кинофранчайз и нашёл себе работу на телевидении — в ближайшем будущем он срежиссирует комедийный сериал «Девчачий код» для телеканала Freeform.

Производственная комедия повествует о чуде из чудес — дружном женском рабочем коллективе. Это история о том, как директрисе технологической компании с замашками социопатки и ярой феминистке придётся поступиться своими принципами и сдружиться ради создания революционной модели техноинкубатора, где будут трудиться исключительно представительницы прекрасного пола.

Над сценарием работает Ким Розенсток («Новенькая»); она же выступает исполнительным продюсером будущего сериала наряду с Полом Фигом, Джой Горман Веттелс и Джесси Хендерсон. Производственный процесс контролируют студии Paramount TV и Anonymous Content.