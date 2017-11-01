Анна Максвелл Мартин и Мирей Инос записались в актёрский состав «Благих знамений»

Кастинг-лист мини-сериала «Благие знамения» пережил важное пополнение — в совместный проект потокового сервиса Amazon и британского телеканала BBC Two записались Анна Максвелл Мартин («Хроники Франкенштейна»), Мирей Инос («Убийство»), Лурдес Фаберес («Гранчестер») и Юсуф Гейтвуд («Первородные»).

Шестисерийная экранизация одноимённого романа в жанре юмористического фэнтези, написанного Терри Пратчеттом и Нилом Гейманом, повествует о том, как демон Кроули (Дэвид Теннант) и ангел Азирафель (Майкл Шин) берутся остановить грядущий конец света, потому что не желают покидать Землю, где им испокон веков преотлично живётся.

Мартин перевоплотится в Вельзевула, а остальным уготованы роли инфернальных кавалеристов: Инос сыграет Войну, Фаберес — Загрязнение, а Гейтвуд — Голод. Кому достанется роль всадника по имени Смерть, пока неизвестно.

В сериале снимаются Адриа Архона, Джон Хэмм, Нина Сосанья, Нед Деннехи, Эрион Бакаре, Майкл Маккин, Миранда Ричардсон, Джек Уайтхолл и другие.

Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером проекта выступает Нил Гейман. Премьера запланирована на 2019 год.