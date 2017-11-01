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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Пол Спаркс, Кэйтлин Фицджералд и Том Старридж присоединились к Элле Пернелл в «Сладкой горечи»

Том Старридж («Пустая корона»), Кэйтлин Фицджералд («Мастера секса») и Пол Спаркс («Карточный домик») возглавили актёрский состав драмы «Сладкая горечь» от Starz. Они присоединились к ранее утверждённой на ключевую роль Элле Пернелл («Дом странных детей мисс Перегрин», «Малефисента»).

Экранизация одноимённого романа-бестселлера Стефани Данлер — это история взросления девушки по имени Тесс (Пернелл), недавно переехавшей в Нью-Йорк и получившей работу в престижном ресторане. Её моментально затягивает мир наркотиков, выпивки, любви и секса. Шаг за шагом Тесс приспосабливается к своей новой жизни — соблазнительной, но в то же время суровой.

Старридж сыграет чертовски привлекательного бармена по имени Джек, а Фицджеральд — сомелье Симону — воплощение хладнокровия и красоты. Спарксу досталась роль управляющего рестораном Говарда, заменившего своим работникам отца.

Первый эпизод из шести запланированных снимет Ричард Шепард («Девчонки»). Вдобавок он выступит исполнительным продюсером проекта наравне со Стюартом Цикерманом («Американцы»), Донной Блум («Грешница») и автором литературного первоисточника, написавшей сценарий пилота. Продюсирует Plan B Entertainment.

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