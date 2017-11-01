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ИГРЫ
 
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Xbox Live Gold и PS Plus: игры ноября 2017

Sony наконец-то раскрыла список «бесплатных» игр в PS Plus за ноябрь. Ну а подарки за подписку на Xbox Live Gold были привычно обнародованы ещё раньше, так что теперь мы можем сравнить подборки конкурентов.

Игры в PS Plus: ноябрь 2017

Игры с Xbox Live Gold: ноябрь 2017

В ноябре PS Plus, будем откровенны, разочаровывает. Особенно слабо нынешняя подборка смотрится после списка бесплатных игр за прошлый месяц, который возглавляла прекрасная Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. В новом же списке хочется выделить разве что Until Dawn: Rush of Blood для PS VR — хороший рельсовый шутер и уже второй намёк на то, что теперь Sony будет раздавать по бесплатной VR-игре каждый месяц.

Xbox Live Gold тем временем, может, и не шокирует какими-то дорогостоящими блокбастерами, но всё же выдаёт добротную подборку для любителей аркадных гонок, хороших интерактивных сериалов Telltale и занятных экспериментальных игр от автора Соника.

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