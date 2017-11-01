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«Скиф» — тизер

Отечественное приключенческое фэнтези «Скиф» обзавелось тизером. Съёмки фильма проходили в прошлом году в Крыму. Ролик сулит опасные приключения и суровую атмосферу с примесью мистики, всячески обходя стороной сюжет — его, вероятно, припасли для полноценного трейлера, который появится позже.

Главный герой истории — ратник Лютобор, отправляющийся в трудное путешествие ради спасения семьи. В проводники главный герой получает пленного скифа Куницу. В долгом и опасном пути двум врагам предстоит разделить все тяготы и лишения, чтобы добраться до цели — последнего пристанища степного народа.

В фильме Рустама Мосафира снялись Алексей Фадеев, Юрий Цурило, Александр Кузнецов, Виталий Кравченко, Александр Пацевич и другие.

В отечественный кинопрокат картина выйдет 18 января.

 
 
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