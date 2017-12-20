«Звёздные врата: Истоки» — тизер с датой выхода

Десятисерийное приключение «Звёздные врата: Истоки» обзавелось тизером и датой выхода — премьера веб-сериала состоится 15 февраля на стриминговой платформе Stargate Command, созданной для трансляции эксклюзивного контента по вселенной «Звёздных врат».

Свежий спин-офф знаменитого франчайза расскажет об обнаружении Звёздных врат в 1928 году на плато Гиза в Египте. Молодая учёная Кэтрин Лэнгфорд (Элли Галл) попытается разгадать загадку таинственного древнего артефакта, который может навсегда изменить ход истории человечества.

Наряду с Галл в сериале снимаются Коннор Триннир, Салом Азизи, Филип Александер, Мишель Джубили Гонсалес, Дэниел Рашид, Сара Навратил, Шван Аладдин и другие.

Сценаристами выступают Марк Ильведсон и Джастин Майкл Терри, режиссирует Мерседес Брайс Морган. Продюсируют проект MGM и New Form.