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«Хитрый Пит» — трейлер второго сезона с датой выхода

Потоковый сервис Amazon обнародовал трейлер второго сезона «Хитрого Пита» с датой выхода — сериал вернётся на малые экраны 9 марта. С новыми проблемами главный герой будет разбираться старыми проверенными способами.

Криминальная драмеди повествует о талантливом мошеннике Мариусе, вышедшем из тюрьмы и присвоившем личность бывшего сокамерника по имени Пит. Так главный герой пытается решить проблемы, связанные с криминальным прошлым. Он обманом втирается в доверие родни Пита и становится помощником в семейном бизнесе — розыске и поимке скрывающихся должников. Однако прошлое Мариуса следует за ним по пятам.

В сериале снимаются Джованни Рибизи, Марин Айрлэнд, Марго Мартиндейл, Питер Герети, Либэ Барер, Шейн Макрэй, Брайан Крэнстон, Джейн Адамс, Десмонд Харрингтон и другие.

Шоураннером выступает Грэм Йост («Правосудие»). Создателями сериала числятся Дэвид Шор («Доктор Хаус») и Брайан Крэнстон. Производством заведуют Sony Pictures Television Studios и Amazon Studios.

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